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Los Yankees esperan resultados de resonancia a la pantorrilla derecha de Stanton; sigue activo

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Los Yankees de Nueva York estaban a la espera de los resultados de una resonancia magnética en la pantorrilla derecha del toletero Giancarlo Stanton antes del juego inaugural la noche del lunes de su serie de tres partidos contra los Rangers de Texas.

Giancarlo Stanton (27), bateador designado de los Yankees de Nueva York, corre al plato después de pegar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 16 de abril de 2026, en New York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
Giancarlo Stanton (27), bateador designado de los Yankees de Nueva York, corre al plato después de pegar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Angelinos de Los Ángeles, el jueves 16 de abril de 2026, en New York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Stanton no estaba en la alineación titular de los Yankees en Texas después de perderse los dos últimos juegos de su serie en Houston, pero seguía figurando como jugador activo sin ser enviado a la lista de lesionados. Salió del primer juego de la serie del viernes contra los Astros tras sentir rigidez en la pantorrilla mientras corría las bases.

“Sí espero que tengamos una decisión de una forma u otra esta noche”, comentó el mánager Aaron Boone, y añadió que no sabía si sería antes o después del partido. “Esperaremos a saberlo para ver cómo se siente hoy. De nuevo, ha sido lo suficientemente leve como para que hayamos seguido presionando con esto. Así que veremos qué dice el médico al respecto y cómo responde a eso”.

Los Yankees sí llamaron al jardinero dominicano Jasson Domínguez desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre antes del juego del lunes, cuando el bateador ambidiestro fue el bateador designado y bateó sexto. Tenían un lugar disponible en su roster de 26 jugadores después de que el derecho dominicano Luis Gil cayera a 1-2 con una efectividad de 6,05 en cuatro aperturas y fuera enviado a Triple-A tras la derrota del domingo ante los Astros.

Stanton, cinco veces All-Star, batea para .256 esta temporada con tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos.

Ha estado acosado por las lesiones y no ha disputado una temporada completa desde 2018, su primera con los Yankees. Ha estado fuera de la alineación por lesiones en los codos (2025), el tendón de la corva izquierdo (2020, 2023 y 2024), el cuádriceps izquierdo (2021) y el tobillo derecho y el tendón de Aquiles izquierdo (2022).

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