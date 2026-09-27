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Los Vikings vencen 23-16 a los Buccaneers y se ponen 3-0

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Myles Price devolvió un despeje 86 yardas para anotar, Kyler Murray lanzó un pase de touchdown de 41 yardas a Jordan Addison y los Vikings de Minnesota vencieron 23-16 a los Buccaneers de Tampa Bay el domingo.

Kyler Murray (1), quarterback de los Vikings de Minnesota, busca a quien lanzarle el balón mientras es presionado por Yaya Diaby (0), de los Buccaneers de Tampa Bay, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Kyler Murray (1), quarterback de los Vikings de Minnesota, busca a quien lanzarle el balón mientras es presionado por Yaya Diaby (0), de los Buccaneers de Tampa Bay, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Fue un partido costoso para ambos equipos.

Baker Mayfield se lastimó el pulgar en un pase desesperado al final del cuarto periodo. Estaba gritando de dolor en el suelo antes de salir caminando y fue reemplazado por el novato Jalon Daniels en el último minuto.

El receptor abierto Justin Jefferson, dos veces All-Pro, no regresó por Minnesota después de lesionarse el tobillo derecho en el primer cuarto.

Los Vikings están 3-0 por segunda vez en tres años. Los Buccaneers están 0-3 por primera vez desde 2014, cuando terminaron 2-14 y obtuvieron la primera selección global del draft, con la que eligieron a Jameis Winston.

Murray completó 15 de 29 pases para 168 yardas, con un pase de touchdown y una intercepción, en su primer partido completo con los Vikings. Sufrió una conmoción cerebral en el primer cuarto del juego inaugural de la temporada y Carson Wentz condujo a Minnesota a victorias consecutivas.

Mayfield no ha jugado como un quarterback de 55 millones de dólares al año desde que los Buccaneers le dieron una extensión de 165 millones antes de la temporada. Terminó 17 de 34 para 217 yardas, con un touchdown y una intercepción, y recibió seis capturas.

Amor fraternal

El guardia izquierdo de los Buccaneers, Ben Bredeson, jugó contra su hermano menor, el fullback novato de los Vikings Max Bredeson. Su hermano mayor, Jack, es el director de información de jugadores de los Mets de Nueva York.

Lesiones

Vikings: Jefferson se lesionó el tobillo derecho cuando un defensor cayó sobre él. Caminó hacia el vestuario después de observar un par de series. ...

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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