Los torneos de Grand Slam crean un concejo de jugadores para darles más voz en el tenis

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Mientras la estadounidense Peyton Stearns (arriba a la derecha) observa, la ucraniana Marta Kostyuk (arriba en el centro) sirve frente a Serena Williams (abajo a la izquierda) y Venus Williams (abajo a la derecha), también estadounidenses, durante un partido de dobles femenino en el torneo de tenis Cincinnati Open, el lunes 17 de agosto de 2026, en Mason, Ohio. (Foto AP/Kareem Elgazzar) AP

El Concejo Asesor de Jugadores de Grand Slam fue anunciado el jueves por el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Comenzará a funcionar después del último major del año, que empieza la próxima semana en Nueva York.

Los jugadores han estado buscando una mayor parte de los ingresos de los Grand Slams, además de una mejor representación, opciones de salud y pensiones. Algunos limitaron sus apariciones ante los medios en el Abierto de Francia y Wimbledon como protesta, y entre las figuras que incluso amenazaron con un posible boicot a los Slams antes de que comenzara el juego en París si no empezaban a recibir una mayor compensación estuvieron la número uno Aryna Sabalenka y Coco Gauff.

“Los Grand Slams son los eventos más importantes del año y los eventos que los jugadores priorizan y en los que se enfocan durante toda la temporada. No se puede exagerar su impacto en la carrera de un jugador, y por eso es tan importante que tengamos voz en los asuntos de estos torneos”, señaló Jessica Pegula, estadounidense y la número 3 del ranking femenino en un comunicado.

Los Grand Slams señalaron que el objetivo del concejo será fortalecer la alianza entre los torneos y los jugadores, con un enfoque en la participación de los jugadores en asuntos deportivos dentro de los eventos.

Los torneos y los jugadores están desarrollando actualmente la composición y la estructura del consejo. Se invitará a los jugadores interesados a postularse para los cargos.

Además de los asuntos que afectan a los Grand Slams en conjunto, el consejo ofrecerá un foro para que los jugadores discutan, con cada uno de los torneos por separado, temas como el dinero de los premios y el bienestar de los jugadores.

El Abierto de Australia, el Abierto de Francia y el Abierto de Estados Unidos son operados por organismos rectores sin fines de lucro. Wimbledon es gestionado por el club privado All England Club. “Hemos escuchado el deseo de los jugadores de tener una mayor voz y este consejo asesor es un paso importante hacia una relación más sólida entre los Grand Slams y los jugadores. Esperamos trabajar juntos para elevar la experiencia de los jugadores, mejorar aún más los torneos de Grand Slam y garantizar que el deporte siga prosperando”, manifestó Deborah Jevans, presidenta del All England Club. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP