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Los Tigres vencen 6-2 a los Yankees, que atraviesan su racha de derrotas más extensa en tres años

NEUVA YORK (AP) — La racha de derrotas de los Yankees de Nueva York se extendió a siete, la más larga en tres años, después de que el dominicano Camilo Doval impulsara la carrera de la ventaja con una base por bolas con casa llena a Spencer Torkelson en una 11ma entrada de cuatro carreras que le dio a los Tigres de Detroit una victoria de 6-2 el miércoles.

Kevin McGonigle (7), de los Tigres de Detroit, anota carrera de caballito después de que Spencer Torkelson (20) recibiera base por bolas con la casa llena durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 1 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II)
Kevin McGonigle (7), de los Tigres de Detroit, anota carrera de caballito después de que Spencer Torkelson (20) recibiera base por bolas con la casa llena durante la 11ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Yankees de Nueva York, el miércoles 1 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Nueva York reaccionó con dos carreras en la novena y dejó corredores en segunda y tercera en la 10ma cuando el venezolano Keider Montero (5-5) ponchó a su compatriota Ali Sánchez.

Con dos outs y un corredor en base en la 11ma, Doval (3-1) dio base por bolas intencional a Riley Greene y luego otorgó pasaportes consecutivos a Hao-Yu Lee y Torkelson. Zach McKinstry siguió con un sencillo de dos carreras y otra anotación llegó por un error de tiro de Sánchez, el receptor de los Yankees —el 17mo yerro de Nueva York en 12 juegos.

Los Yankees atraviesan su racha de derrotas más larga desde una seguidilla de nueve juegos del 12 al 22 de agosto de 2023. Sin Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Trent Grishman, conectaron siete imparables y sumaron apenas 23 en sus últimos seis partidos. Nueva York perdió 11 de 14 y tiene marca de 12-15 desde que Judge se fracturó una costilla.

Detroit le ganó tres juegos a Nueva York, su primera barrida de serie ante los Yankees desde 2008.

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FUENTE: AP

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