Los Tigres blanquean 3-0 a los Rangers con jonrón de 2 carreras de Riley Greene

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Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, recibe un abrazo de su compañero de equipo Kerry Carpenter después de que ambos anotaran gracias al cuadrangular de Green durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rangers de Texas, el sábado 4 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Tyler Holton retiró al único bateador que enfrentó tras relevar a Flaherty, antes de que el venezolano Keider Montero lanzara tres entradas sin hit, con una base por bolas, para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas y completar la séptima blanqueada de los Tigres en la temporada.

Flaherty (2-8) ponchó a cinco sin otorgar boletos, aunque golpeó a un bateador. El derecho ha trabajado al menos cinco innings sin permitir carrera en sus dos aperturas desde que salió de la lista de lesionados por una distensión en el pie izquierdo. Tiene marca de 2-1 en sus últimas cinco aperturas después de llegar a junio con récord de 0-7 en sus primeras 12 salidas.

Cal Quantrill (3-1) realizó su tercera apertura consecutiva por Texas en lugar del lesionado Jack Leiter. Quantrill ponchó a dos, dio una base por bolas y golpeó a un bateador, mientras permitió tres hits y tres carreras —dos limpias— en cinco episodios.

Los Rangers se quedaron sin anotar por sexta vez en la temporada. Esto ocurrió dos días después de que conectaran 17 imparables, su máximo del año, para ganar el primer juego de la serie 10-4, antes de que el duelo se pausara el viernes por un partido de la Copa del Mundo disputado en el estadio contiguo, sede de los Cowboys de Dallas de la NFL.

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FUENTE: AP

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