Los Spurs siempre aprenden. El Thunder deberá hacerlo antes del Juego 2

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, clava el balón mientras recibe una falta por parte de Chet Holmgren (7), del Thunder de Oklahoma City, durante el segundo tiempo extra en el primer juego de las Finales de la Conferencia Oeste de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 18 de mayo de 2026, en Oklahoma City. (AP Foto/Nate Billings) AP

Eso significa que el Thunder de Oklahoma City tiene que ser un poco más inteligente.

Los Spurs necesitaron actuaciones históricas —en concreto, un partido de 41 puntos y 24 rebotes de Wembanyama y una joya de 24 puntos y siete robos del novato Dylan Harper— para llevarse el emocionante Juego 1, que se definió en doble prórroga, el lunes. El Juego 2 es el miércoles, y es el Thunder el que tiene que responder.

“Hay que ser agresivos, pero ser inteligentes, creo, más que nada. Obviamente es muy grande cerca del aro, pero aun así encontramos grietas en (la defensa) por momentos. Tenemos que estar dispuestos a trabajar las posesiones y asegurarnos de conseguir el mejor tiro en cada ataque”, dijo Shai Gilgeous-Alexander, escolta del Thunder y dos veces Jugador Más Valioso, sobre enfrentar al Wembanyama de 2,24 metros,

Y eso es un poco irónico, porque ese ha sido el mantra de los Spurs.

San Antonio descartó a De'Aaron Fox aproximadamente una hora antes del Juego 1, lo que significó que los Spurs presentaron el quinteto titular más joven en la historia de unas finales de conferencia de la NBA: Harper, de 20 años; Stephon Castle, de 21; Wembanyama, de 22; Julian Champagnie, de 24; y Devin Vassell, de 25. La mayoría de esos jugadores todavía deberían estar en la universidad, así que quizá las distintas afirmaciones de “estamos aprendiendo” que Wembanyama suele hacer sean tanto precisas como apropiadas.

“Queremos ganarlo todo, y tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos gente por encima de nosotros en la organización que sabe cómo lograrlo. Y, hasta ahora, parece que han reunido a las personas adecuadas para darnos una oportunidad —porque ahora mismo, tenemos una oportunidad. Todavía nos queda mucho por hacer, mucho por aprender, muchas pruebas por atravesar que ni siquiera conocemos, pero tenemos una oportunidad”, manifestó Wembanyama.

Sin duda, los cerebros de los Spurs —como Gregg Popovich y R.C. Buford, la ola más nueva con el gerente general Brian Wright y el entrenador Mitch Johnson— saben lo que hacen. Hay pancartas ondeando en San Antonio como prueba.

Lo mismo ocurre en Oklahoma City; el Thunder demostró el año pasado, al ganar un título, que sabe lo que hace. Y cuando terminó el Juego 1, el entrenador del Thunder, Mark Daigneault —fiel a su estilo— se mostró sereno y tranquilo.

“Nunca voy a restarle mérito a un rival cuando viene aquí y gana así. Pero tenemos mucho margen para mejorar. Tenemos muchos jugadores que pueden jugar mejor. Como colectivo, podemos jugar con más intención en ambos lados de la cancha, ciertamente en el lado ofensivo. Podemos jugar mejor como equipo”, comentó Daigneault.

Pase lo que pase el miércoles, es probable que Daigneault diga lo mismo después del Juego 2 también.

“El Juego 2 va a terminar y luego necesitaremos ser un mejor equipo en el Juego 3. Así es como funciona esto”, señaló Daigneault.

Los Spurs tienen motivos para sentirse bien, obviamente: van arriba 1-0, y esperan poder recuperar a Fox para el Juego 2. El Thunder, que recibió 31 puntos de Alex Caruso en el primer partido de la serie, quizá no tenga razones para sentirse bien, pero tampoco debería entrar en pánico: es muy poco probable que Gilgeous-Alexander (7 de 23 en el Juego 1) vuelva a tener pronto una noche tan mala en tiros de campo, y la diferencia de -21 en rebotes —la peor del equipo desde noviembre de 2024— puede corregirse con facilidad.

“De eso se trata esta época del año. Es el nivel más alto de baloncesto y vas a descubrir exactamente qué tipo de jugador eres, qué tipo de competidor eres y exactamente en qué necesitas mejorar”, expresó Gilgeous-Alexander.

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FUENTE: AP