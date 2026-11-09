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Los Spurs ganan su noveno juego seguido al superar 122-96 a los Suns

PHOENIX (AP) — Victor Wembanyama anotó 40 puntos, capturó 11 rebotes y bloqueó ocho tiros en otra actuación dominante para ayudar a los Spurs de San Antonio a vencer el lunes por 122-96 a los Suns de Phoenix.

El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama salta para clavar el balón frente al pívot de los Suns de Phoenix Khaman Maluach el lunes 9 de noviembre del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin)
El alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama salta para clavar el balón frente al pívot de los Suns de Phoenix Khaman Maluach el lunes 9 de noviembre del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Los Spurs han ganado ahora nueve partidos consecutivos después de perder sus dos primeros encuentros de la temporada.

Los Suns no tuvieron respuesta para Wembanyama, quien controló el juego en ambos extremos de la cancha, particularmente durante la primera mitad. El dos veces All-Star sumó 22 unidades, seis rebotes y cinco tapones antes del descanso, mientras los Spurs aprovecharon una racha de 21-2 para tomar ventaja de 61-46 al medio tiempo.

Dylan Harper anotó 14 de sus 17 puntos en el tercer cuarto para ayudar a los Spurs a ampliar su ventaja a 93-68, lo que permitió que los titulares descansaran durante gran parte del último periodo. Wembanyama terminó atinando 15 de 19 tiros de campo, incluidos 2 de 3 desde más allá del arco, y necesitó apenas 25 minutos en la cancha para hacer su daño.

De'Aaron Fox añadió 15 puntos, mientras que Julian Champagnie y Harrison Barnes aportaron 11 cada uno.

Es la segunda vez en cuatro partidos que Wembanyama registra una línea estadística enorme durante un arranque de temporada regular digno de MVP. Logró máximos de su carrera de 52 puntos y 24 rebotes en una victoria 112-111 sobre los Mavericks de Dallas el miércoles, y podría haber estado cerca de esos números contra los Suns si hubiera jugado más.

Devin Booker lideró a los Suns con 32 puntos al acertar 10 de 17 tiros.

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