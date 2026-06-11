Los Spurs aún creen en el milagro, pero los Knicks están a un triunfo del título de la NBA

El pívot de los Knicks de Nueva York Karl-Anthony Towns avanza con el balón frente al alero de los Spurs de San Antonio Victor Wembanyama en el juego 4 de las Finales de la NBA el miércoles 10 de junio del 2026. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Eso es todo. Es una cosa o la otra. Después de 1.321 partidos — 1.230 en la temporada regular, 84 en los playoffs, seis más en el torneo play-in y uno entre los Spurs y los Knicks que decidió la Copa NBA. Si Wembanyama y los Spurs ganan en San Antonio, la temporada seguirá viva al menos un partido más. Si ganan los Knicks, lo único que quedará será el desfile.

Los Spurs están abajo 3-1 en la serie y Wembanyama entiende la realidad. De los 38 equipos anteriores que estuvieron abajo 3-1 en las Finales de la NBA, 37 terminaron viendo al otro equipo celebrar el título. Y si ese pedazo de historia no pareciera lo suficientemente intimidante, los Spurs intentarán salir de este hoyo 3-1 después del mayor derrumbe en la historia de las Finales de la NBA: cuando desperdiciaron una ventaja de 29 puntos en la derrota del Juego 4 en Nueva York.

“Creo que va a ir por uno de dos caminos”, comentó Wembanyama poco después de la derrota 107-106 del miércoles en el Juego 4, un partido en el que los Spurs fueron superados 55-25 en los últimos 21 1/2 minutos. “Uno de dos caminos. Uno malo y uno bueno. El malo sería rendirse. El bueno sería hacernos más fuertes a través de esto, estar más unidos. Sé que eso es lo que vamos a hacer”.

El jueves fue un día libre para los equipos, reservado para el viaje. Ambos están programados para entrenar en San Antonio el viernes, y luego el Juego 5 será allí el sábado por la noche. Los Knicks están a una victoria de lo que sería su primer campeonato en 53 años.

Nueva York ganó los Juegos 1 y 2 de las finales en San Antonio — remontando desventajas de dos dígitos en ambos partidos — para tomar el control de la serie. Los Knicks, con una victoria el sábado, se convertirían en el primer equipo desde Houston en 1995 en irse 3-0 en la cancha de los Spurs en una sola serie de postemporada.

“Nuestra mentalidad tiene que ser 0-0, como ha sido”, manifestó el escolta de los Knicks Jalen Brunson, repitiendo el mantra que ha citado una y otra vez en esta marcha de postemporada. “Tiene que ser así, y siento que seguir adelante con esa mentalidad realmente puede beneficiarnos. No hay nada que celebrar. Aún no se ha terminado, ni de cerca”.

Es sentido común que el equipo con ventaja de 3-1 se abstenga de celebrar. Pero en este caso, también hay algo de verdad en lo que está diciendo Brunson.

Sí, el déficit de 3-1 ha demostrado ser prácticamente insuperable en la historia de la NBA; el único equipo que logró escapar de su agarre en las finales fueron los Cavaliers de Cleveland de LeBron James en 2016, cuando remontaron para vencer a los Warriors de Golden State por ese título.

Sin embargo, esta serie no es exactamente una paliza estadística.

Los Knicks han superado a los Spurs por un total de ocho puntos en los cuatro partidos. El tiro está básicamente parejo; los Knicks encestan el 44%, los Spurs el 43%. Los Knicks han encestado 52 triples, los Spurs 49. Porcentaje de tiros libres: Knicks 79%, Spurs 78%. Los Knicks tienen tres rebotes más y ambos equipos suman exactamente 90 asistencias tras cuatro partidos.

“Simplemente tomen esto un partido a la vez”, señaló el escolta de los Spurs De'Aaron Fox, quien recibió fuertes críticas por decidir intentar una bandeja — que fue bloqueada — en los segundos finales del Juego 4 en lugar de consumir tiempo del reloj con una ventaja de un punto. “Obviamente parece una cuesta empinada, pero esto es algo que ya ha pasado antes. Tomen esto un partido a la vez. Hemos estado en posición de ganar todos estos partidos. Hemos tenido ventajas de dos dígitos. Tenemos que averiguar qué necesitamos hacer para poder cerrar algunos de estos partidos”.

Ha sido un problema desconcertante para los Spurs.

Iban ganando el Juego 1 por uno con 1:51 por jugar, y luego perdieron después de que los Knicks cerraran con una racha de 11-0.

Tuvieron el balón en un partido empatado con 11 segundos por jugar en el Juego 2, y luego perdieron después de que Wembanyama lanzara un pase que Stephon Castle nunca vio y se convirtiera en una pérdida que derivó en el tiro libre ganador de Brunson.

Y ahora, desperdician una ventaja de 29 puntos en el Juego 4.

“Tenemos que intentar dejar esto atrás”, expresó Fox.

Si no lo hacen, la espera de 53 años de los Knicks por un título podría terminar el sábado por la noche.

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FUENTE: AP