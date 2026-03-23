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Los Spurs aplastan 136-111 al Heat y logran su sexta victoria seguida

MIAMI (AP) — Los Spurs de San Antonio arrollaron 136-111 al Heat de Miami para conseguir su sexta victoria consecutiva.

Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio dispara un triple sobre Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)
Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio dispara un triple sobre Bam Adebayo (13), del Heat de Miami, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 23 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 15 rebotes y cinco tapones, y los Spurs pasaron por encima del Heat que va en caída libre.

Keldon Johnson y Dylan Harper anotaron 21 unidades cada uno desde la banca para los Spurs, que tienen el mejor registro de la NBA con 22-2 desde el inicio de febrero. Llegaron a tener una ventaja de hasta 30, el mayor margen que cualquier equipo visitante ha disfrutado en Miami en lo que va de esta temporada.

Stephon Castle anotó 19 para los Spurs. San Antonio (54-18) se mantuvo a tres juegos de Oklahoma City (57-15) en la carrera por el mejor récord global de la NBA y el puesto número 1 en la Conferencia Oeste. El Thunder venció a Filadelfia el lunes para su 12da. victoria consecutiva.

Norman Powell anotó 21 desde la banca para liderar al Heat, que sigue atascado en el pantano que es la carrera del play-in de la Conferencia Este y ha perdido cinco partidos seguidos.

Filadelfia (39-33) es séptimo y está un juego por encima de Miami, mientras que Orlando (38-33 tras una derrota ante Indiana el lunes) es octavo y está medio juego por delante del Heat (38-34). Y el número 10, Charlotte (37-34), ahora está a apenas medio juego de Miami.

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