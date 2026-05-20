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Los Rojos vencen 9-4 a los Filis con tres remolcadas de Nathaniel Lowe

FILADELFIA (AP) — Nathaniel Lowe conectó dos dobles e impulsó tres carreras, incluido un doble clave en la séptima entrada, y los Rojos de Cincinnati vencieron 9-4 a los Filis de Filadelfia el miércoles.

Sal Stewart, derecha, de los Rojos de Cincinnati, anota carrera ante la mirada de J.T. Realmuto, receptor de los Filis de Filadelfia, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 20 de mayo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
Sal Stewart, derecha, de los Rojos de Cincinnati, anota carrera ante la mirada de J.T. Realmuto, receptor de los Filis de Filadelfia, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 20 de mayo de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Los Rojos ganaron dos de tres en Filadelfia, al propinarles a los Filis su primera derrota en una serie desde que Don Mattingly asumió como mánager interino. Su marca desde que reemplazó a Rob Thomson bajó a 16-6.

Los Filis habían recortado una desventaja de cuatro carreras a 5-4 cuando Lowe estrelló contra la pared del jardín central una recta de 2-1 del relevista Orion Kerkering para un doble de dos carreras en la séptima.

Spencer Steer tuvo dos imparables para extender a 11 juegos su racha bateando de hit, y Sal Stewart conectó su 12do jonrón por los Rojos. Andrew Abbott (4-2) permitió dos carreras, una limpia, en cinco entradas y un tercio de labor.

Alec Bohm y el panameño Edmundo Sosa conectaron jonrones por los Filis, que por tercer juego consecutivo no contaron con el líder de jonrones de las Grandes Ligas, Kyle Schwarber. Schwarber está lidiando con una dolencia estomacal. Aaron Nola (2-4) cedió cuatro carreras con ocho hits en cinco entradas.

El receptor de Cincinnati P.J. Higgins tuvo una buena jornada con el bate, aunque fue irregular detrás del plato. Conectó dos hits e impulsó dos carreras, pero cometió dos errores: uno al tirar la pelota al jardín central cuando intentaba poner out a un corredor, y el segundo por interferencia del receptor, lo que permitió que Sosa llegara a primera base. Los Filis además se robaron bases con marca de 4 de 4 ante Higgins.

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