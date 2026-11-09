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Los regresos de Buckner y Bosa impulsan una dominante defensa de los 49ers

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — Las dos grandes incorporaciones que los 49ers de San Francisco hicieron a su defensa titular desde que regresaron de la semana de descanso les ayudaron a ofrecer el tipo de actuación defensiva que necesitarán para aspirar a los playoffs.

DeForest Buckner (99), tackle defensivo de los 49ers de San Francisco presiona a Kirk Cousins (8) quarterback de los Raiders de Las Vegas durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox)
DeForest Buckner (99), tackle defensivo de los 49ers de San Francisco presiona a Kirk Cousins (8) quarterback de los Raiders de Las Vegas durante la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 8 de noviembre de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Kelley L. Cox) AP

Con el estelar ala defensiva Nick Bosa de vuelta tras perderse cinco partidos por una lesión en la pantorrilla y DeForest Buckner disputando su primer juego desde que fue traspasado de regreso a los 49ers durante la semana de descanso, San Francisco dominó a la defensiva en una victoria 38-17 sobre los Raiders de Las Vegas el domingo.

“Son dos jugadores súper disruptivos para nuestra línea defensiva y la ofensiva tiene que tener un plan para ellos en todo momento. Eso libera muchas cosas para el resto de la defensa”, dijo el linebacker Fred Warner sobre Bosa y Buckner.

Aunque Bosa y Buckner no realizaron muchas jugadas llamativas, su presencia ayudó a que la defensa aportara mucho.

Los Niners (7-1) provocaron cinco pérdidas de balón en un partido por primera vez en casi 12 años. Las cinco llegaron en la segunda mitad, comenzando con un pick-6 del novato Jaden Dugger en la primera jugada del tercer cuarto.

San Francisco terminó el juego con pérdidas de balón forzadas en las últimas cuatro series ofensivas, con Warner forzando un balón suelto y recuperando uno, mientras que Renardo Green y Malik Mustapha lograron intercepciones.

Los 49ers también limitaron a Las Vegas a 24 yardas por tierra, el total más bajo que han permitido en un partido desde que dejaron a Atlanta en 17 yardas el 8 de noviembre de 2015.

Esa es la fórmula que necesitarán replicar a la defensiva en el tramo final.

“Tenemos a los jugadores para hacerlo”, afirmó Bosa. “Vamos a seguir mejorando. ... Es genial tener de vuelta a (Buckner) y tenemos a los jugadores para hacerlo”.

Buckner jugó su primer partido con los Niners desde el Super Bowl posterior a la temporada 2019. Fue traspasado en la siguiente temporada baja a Indianápolis y regresó el 27 de octubre, cuando fue adquirido de los Colts a cambio de una selección de cuarta ronda del draft.

Buckner golpeó dos veces al quarterback y recibió una de las ovaciones más fuertes durante las presentaciones previas al partido.

“Definitivamente hoy tuve mariposas en el estómago”, comentó. “Obviamente, al ser mi primer partido de regreso, estaba definitivamente nervioso. Solo tuve que decirme a mí mismo: ‘Sal ahí y juega fútbol americano’”.

Qué funciona

Provocar pérdidas de balón. Después de dos partidos consecutivos sin provocar pérdidas, los 49ers tuvieron cinco en un juego por primera vez desde el 16 de noviembre de 2014, contra los Giants.

Qué necesita ayuda

Cubrir a los alas cerradas. Los 49ers permitieron 10 recepciones para 148 yardas a los alas cerradas de Las Vegas Brock Bowers y Michael Mayer. Fue la segunda mayor cantidad de yardas que han permitido a alas cerradas rivales en las últimas 19 temporadas, solo detrás de las 172 contra Arizona el 17 de diciembre de 2023. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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