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Los Rays vencen 6-1 a los Marineros con jonrón de 3 carreras de Ryan Vilade

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Ryan Vilade bateó un jonrón de tres carreras, Ben Williamson logró la mejor marca de su carrera con cuatro hits y Jonathan Aranda sumó otros tres, además de una carrera impulsada, para que los Rays de Tampa Bay vencieran 6-1 a los Marineros de Seattle el sábado por la tarde.

Ryan Vilade, derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de batear un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle el sábado 11 de julio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Jason Behnken)
Ryan Vilade, derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra después de batear un jonrón de tres carreras durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Marineros de Seattle el sábado 11 de julio de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

El batazo de línea de Vilade ante Gabe Speier abrió el juego, que estaba 2-1, con dos outs en la séptima entrada, y anotaron el mexicano Aranda y el dominicano Junior Caminero. Fue el primer cuadrangular como emergente en la carrera de Vilade y llegó después de que Seattle diera base por bolas intencional a Caminero.

Williamson, seleccionado por los Marineros en 2023 y traspasado a Tampa Bay en febrero, empató el juego en la segunda entrada con un doble que remolcó a Chandler Simpson desde primera. Luego, Williamson anotó una carrera de seguridad en la octava, mientras los Rays le propinaban a Seattle su quinta derrota consecutiva, igualando el máximo de la temporada.

Tampa Bay, por su parte, amplió el mejor récord de la Liga Americana para mantenerse cuatro juegos por delante de los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana.

Dobles consecutivos en la tercera entrada, incluido uno de Aranda a la brecha que permitió anotar al cubano Yandy Díaz, le dieron a los Rays su primera ventaja, 2-1.

Seattle tenía ventaja de 1-0 cuando Cole Young anotó con el elevado de sacrificio de Colt Emerson en la segunda entrada. Pero los Marineros no volvieron a tener a ningún corredor en tercera base, ya que Garrett Jax (5-6) y los tres relevistas de los Rays se combinaron para retirar a 19 de los últimos 23 bateadores.

Los Mariners se fueron de 6-0 con corredores en posición de anotar y están de 20-0 en sus últimos tres juegos.

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