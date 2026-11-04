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Los Ravens adquieren al QB veterano Jacoby Brissett de los Cardinals, dice fuente de AP

El veterano quarterback Jacoby Brissett se dirige de los Cardinals de Arizona a los Ravens de Baltimore, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento del canje el miércoles.

Jacoby Brissett, quarterback de los Cardinals de Arizona, lanza un pase frente a los Cowboys de Dallas durante un partido de la NFL, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez)
Jacoby Brissett, quarterback de los Cardinals de Arizona, lanza un pase frente a los Cowboys de Dallas durante un partido de la NFL, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Tony Gutierrez) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha completado.

Los Ravens (4-4) necesitaban desesperadamente un mariscal de campo tras perder a Lamar Jackson por una lesión en el pulgar y al suplente Tyler Huntley por una lesión en un dedo del pie.

Jackson necesita cirugía en el pulgar derecho y estará fuera por tiempo indefinido. Según reportes, Huntley se perderá el resto de la temporada.

El novato no seleccionado en el draft Joe Fagnano será el titular de los Ravens contra Jacksonville (5-2) la noche del jueves. Es probable que Brissett sea titular contra los Chargers el 15 de noviembre.

Brissett, de 33 años, tiene marca de 23-50 como titular en 11 temporadas con Nueva Inglaterra, Indianápolis, Miami, Cleveland, Washington y Arizona. Tuvo dos etapas con los Patriots, que lo seleccionaron en la tercera ronda en 2016 para ser suplente de Tom Brady.

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