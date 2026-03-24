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Los Raptors vencen 143-127 al Jazz con 27 puntos de RJ Barrett y dejan sin opción de playoffs a Utah

SALT LAKE CITY (AP) — RJ Barrett anotó 27 puntos, Sandro Mamukelashvili sumó 23 y los Raptors de Toronto derrotaron 143-127 al Jazz de Utah la noche del lunes.

Sandro Mamukelashvili (54), de los Raptors de Toronto, se alza para clavar el balón en el partido de baloncesto de la NBA frente al Jazz de Utah, en la segunda mitad, el lunes 23 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Rob Gray)
Sandro Mamukelashvili (54), de los Raptors de Toronto, se alza para clavar el balón en el partido de baloncesto de la NBA frente al Jazz de Utah, en la segunda mitad, el lunes 23 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Rob Gray) AP

Ja’Kobe Walter aportó 21 unidades y Scottie Barnes terminó con 20 tantos, 10 asistencias y siete rebotes, mientras los Raptors (40-31) cortaron una racha de dos derrotas. Se mantuvieron medio juego por delante de Atlanta por el quinto puesto en la Conferencia Este — a los seis primeros equipos se les garantiza un boleto a los playoffs sin necesidad de clasificarse mediante el torneo de play-in.

El novato de Utah Ace Bailey consiguió 37 puntos y Brice Sensabaugh anotó 24 desde la banca para el Jazz (21-51), que ha perdido seis de siete y quedó eliminado de la contienda por los playoffs.

Toronto superó a Utah 49-30 en el tercer cuarto para abrir una ventaja de 29. Liderados por Walter y Barrett, los Raptors lanzaron para 54% en triples (20 de 37) y 61% de campo en total.

Walter encestó seis de ocho triples y siete de diez en tiros de campo. Barrett acertó 10 de 15 en tiros de campo, incluidos cuatro de cinco triples. Además, repartió seis asistencias sin cometer pérdidas en 25 minutos.

Jamal Shead repartió 15 asistencias para los Raptors, además de sus siete puntos. Jamison Battle anotó 17 desde la banca, y Gradey Dick aportó 13.

Markelle Fultz, la primera selección del draft de 2017, jugó 16 minutos desde la banca para Toronto en su primer partido de la NBA esta temporada. Anotó dos puntos con uno de cinco en tiros, además de cinco asistencias y tres pérdidas.

Fultz, de 27 años, firmó un contrato de 10 días con los Raptors, anunció el equipo más temprano en el día. Había estado jugando para su filial de la G League.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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