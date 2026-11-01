Los Rams vencen 24-9 a los Chargers y logran 2 triunfos seguidos por primera vez esta temporada

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Puka Nacua tuvo 11 recepciones para 80 yardas y un TD por los Rams (4-4), que ganaron partidos consecutivos por primera vez esta temporada tras remontar ante sus vecinos en SoFi Stadium.

Los Rams han ganado dos de las tres ediciones de este derbi de Los Ángeles desde que ambos equipos se mudaron hace una década.

Los Rams ni siquiera consiguieron un primer down hasta que perdían 9-3 en los instantes finales de la primera mitad, pero armaron tres series ofensivas de anotación para tomar el control. Corum, que corrió para 73 yardas, logró una carrera de TD de 23 yardas antes de que Nacua atrapara un pase de anotación de 18 yardas al final del tercer cuarto.

Justin Herbert lanzó para 257 yardas y sufrió dos intercepciones por los Chargers (0-7), que regresaron de su semana de descanso y ampliaron su peor inicio de temporada desde 2000. Aunque la ofensiva dirigida por Mike McDaniel mostró señales de vida con 295 yardas, los Bolts siguen siendo el único equipo sin victorias de la NFL después de que su defensa no pudiera frenar a una ofensiva de los Rams que no contó con el lesionado Davante Adams.

Herbert ha lanzado una intercepción en los siete partidos de esta temporada, pero los Chargers también tuvieron problemas para correr el balón. McDaniel, que mantuvo las funciones de llamar las jugadas pese al inicio sin victorias de los Bolts, pidió dos flea-flickers exitosos consecutivos para impulsar a los Chargers rumbo a su segundo gol de campo en el segundo cuarto.

Las dificultades ofensivas de los Chargers esta temporada han sido ampliamente documentadas, pero los Rams fueron todavía peores al inicio en SoFi: sumaron apenas 24 yardas en sus primeras 15 jugadas, y se quedaron sin conseguir un primer down en sus primeras cinco series por primera vez en la carrera del entrenador Sean McVay. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP