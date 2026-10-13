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Los Rams eran favoritos al Super Bowl, pero tienen marca 2-3 tras una dolorosa derrota ante Bills

LOS ÁNGELES (AP) — Los Rams de Los Ángeles han sido uno de los equipos más consistentes para conseguir victorias en la década bajo el entrenador Sean McVay.

El safety de los Rams de Los Ángeles Kamren Kinchens intenta taclear al receptor de los Bills de Buffalo Khalil Shakir en el encuentro del lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/Scott Strazzante)
El safety de los Rams de Los Ángeles Kamren Kinchens intenta taclear al receptor de los Bills de Buffalo Khalil Shakir en el encuentro del lunes 12 de octubre del 2026. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

Sin embargo, durante cuatro de las últimas cinco temporadas, también se han encontrado debajo del .500 en este punto de la campaña.

Durante la pretemporada estaban entre los favoritos a ganar el Super Bowl, pero están ahora en un lugar conocido tras caer a una foja de 2-3 con su alocada derrota el lunes por la noche 37-34 en tiempo extra ante Josh Allen y los Bills de Buffalo.

La historia sugiere que los aficionados no deberían preocuparse por que siguen teniendo la ofensiva más productiva de la NFL y la tercera defensa que menos puntos permite. McVay tiene un largo historial de corregir los problemas de su equipo al inicio de la temporada, y Los Ángeles llegó a los playoffs después de dos de esos tres arranques lentos previos en el último lustro.

Aun así, se pueden identificar varias causas a los fracasos de los Rams esta temporada, y McVay tiene bastante trabajo por delante.

McVay manifestó después de que los Rams remontaran para forzar el tiempo extra contra los Bills, solo para venirse abajo por el último gol de campo fallado de Harrison Mevis y las escapadas imparables de Josh Allen: “Nada de esto me hace sentir bien en este momento”.

“Estoy orgulloso del esfuerzo, pero nada de cómo me siento es positivo, salvo que estoy orgulloso de la resiliencia, del coraje que mostró nuestro equipo”, añadió. “Pero no hay... ni siquiera sé cómo llamarlo. Felicitaciones a los Bills, y me entusiasma cómo seguimos adelante”.

Los mayores problemas de Los Ángeles han estado en los equipos especiales, y McVay dio un gran paso hacia el cambio el martes al cortar a Mevis y firmar a Blake Grupe, según le confirmó a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión.

Sin embargo, Mevis, quien ha fallado cuatro intentos de gol de campo esta temporada, la mayor cifra de la liga, no fue responsable del regreso de kickoff de 70 yardas de los Bills para abrir el partido. Tampoco fue el bloqueador que permitió que Greg Rousseau alcanzara a tocar con la mano el intento de gol de campo de Mevis en el tiempo extra.

Más allá de los equipos especiales, los Rams no están en una situación terrible —a pesar de su marca.

Su ofensiva lidera la liga con 424,4 yardas por partido después de encabezarla la temporada pasada, aunque la producción de puntos de los Rams ha bajado de un máximo de la NFL de 30,5 puntos por juego el año pasado a apenas 23,8 este año, en gran medida por su debacle de siete puntos en Melbourne.

La defensa de Los Ángeles ocupa el tercer lugar en la NFL con 285,2 yardas permitidas por partido, y eso sin impacto del vigente Jugador Defensivo del Año de la NFL de AP, Myles Garrett.

Qué funciona

Matthew Stafford abusó del “botón” de Puka Nacua contra los Bills con la enorme cifra de 24 envíos en su dirección, y el receptor All-Pro respondió con un récord personal de 17 recepciones para 138 yardas y un touchdown. Davante Adams sumó otras dos recepciones de TD después de liderar la liga la temporada pasada. El ataque aéreo de los Rams sigue siendo el más productivo de la NFL, y el corredor Kyren Williams se ha consolidado como una fuerza con 27 recepciones ya, a solo nueve de su máximo de carrera en una temporada.

Necesita ayuda

Otro problema importante surgió después del partido, cuando el tackle izquierdo Alaric Jackson golpeó con el puño al linebacker de los Bills Bradley Chubb durante el intercambio de camisetas posterior al juego. Jackson, que ya está bajo escrutinio de la liga por un arresto en la pretemporada, probablemente enfrentará una suspensión, y los Rams no tienen un suplente sólido para la posición más importante de su línea ofensiva, por lo que quizá dependan del veterano de 36 años David Quessenberry, quien apenas ha jugado en la NFL desde 2023.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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