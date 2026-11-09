Los Rams enfrentan un futuro difícil tras lesiones de Nacua y Adams

Davante Adams, izquierda, celebra un touchdown con su compañero Puka Nacua, ambos de los Rams de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de la NFL en contra de los Bills de Buffalo, el lunes 12 de octubre de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Scott Strazzante) AP

Ahora, ambos receptores abiertos están fuera por tiempo indefinido debido a lesiones, y los sueños de Super Bowl de los Rams también han recibido un golpe devastador.

El All-Pro Puka Nacua estará fuera al menos un mes después de sufrir un esguince de ligamentos en la rodilla derecha y en el dedo gordo del pie en la última jugada ofensiva de la victoria de los Rams por 20-13 sobre los Commanders de Washington el domingo. Es probable que sea enviado a la lista de lesionados para unirse a Davante Adams, quien no tiene una fecha definida de regreso tras sufrir el mes pasado una lesión en el tendón de la corva sin contacto.

La lesión de Nacua ocurrió justo cuando los Rams (5-4) estaban cerrando su tercera victoria consecutiva y retomando el rumbo hacia sus objetivos de pretemporada con el regreso de Myles Garrett tras una ausencia de siete partidos.

Perder a dos receptores capaces de generar jugadas sería devastador para cualquier equipo, pero es un problema particular para los Rams porque no tienen un receptor número 3 consolidado —o, en realidad, ningún receptor con el que Matthew Stafford tenga una conexión sólida en el campo, al menos a juzgar por los resultados.

La temporada pasada, Nacua y Adams realizaron el 78,4% de las recepciones de todos los receptores abiertos en el roster de Los Ángeles. Ningún otro receptor tuvo más de 18 recepciones.

Esta temporada, la diferencia es aún más marcada: Nacua y Adams han conseguido 100 de las 120 recepciones de los Rams (83,3%) por parte de receptores abiertos, y nadie más supera las 11 atrapadas de Konata Mumpfield.

El entrenador Sean McVay y Stafford lanzan de manera agresiva y creativa a sus alas cerradas y corredores, pero perder a los dos principales generadores de jugadas en el juego aéreo cambiará de forma fundamental la manera en que las defensas pueden atacar a Los Ángeles.

Y aun si los Rams dejan de lado su renuencia a concretar un canje por un receptor abierto esta semana, cualquier recién llegado enfrentaría una curva de aprendizaje importante para convertirse en un aporte.

McVay entiende el desafío que tiene por delante en las próximas semanas —pero la adversidad por lesiones activa a un entrenador competitivo que disfruta la oportunidad de encontrar nuevas formas ingeniosas de mover el balón. Hace aproximadamente un año, introdujo formaciones con tres alas cerradas que funcionaron y que rápidamente fueron copiadas en toda la liga.

“Una de las cosas de las que me he sentido orgulloso con nuestro equipo es que hemos perdido a muchos jugadores, y se trata simplemente de: ‘Oigan, averigüemos cómo estar en el momento y tomarlo un día a la vez’. Ajustar y adaptarse. Ver cómo juntar todas las piezas y conseguir el resultado que estamos buscando, sea cual sea. Y puede que sea diferente de lo que quizá la gente pensaba, o de lo que eran nuestros planes”, dijo McVay.

El mejor receptor abierto que queda en el roster de los Rams probablemente sea Tutu Atwell, pero McVay ha sido notoriamente reacio a utilizar al receptor de baja estatura durante sus seis temporadas con el equipo. Atwell tuvo tiempo de juego significativo en Washington e hizo dos recepciones, mientras que otra atrapada le fue anulada por castigo, pero también dejó caer un pase clave en tercera oportunidad por el centro.

Las otras opciones realistas son Mumpfield y Jordan Whittington, quienes no han producido de manera consistente en sus carreras —y que no tienen la velocidad de élite de Atwell.

Qué funciona

La defensa contra el pase de los Rams está cumpliendo, y actualmente ocupa el quinto lugar de la liga. Incluso sin sus dos mejores esquineros por lesión, la secundaria y la presión al pasador de Los Ángeles generaron repetidamente jugadas grandes en Washington. Los tres capturas de Garrett, múltiples presiones al mariscal de campo y un balón suelto forzado fueron los cambios de juego más evidentes, pero Emmanuel Forbes y Kam Curl destacaron en profundidad contra su antiguo equipo.

Qué necesita ayuda

Los sorprendentes problemas de castigos de los Rams continuaron con ocho pañuelos para 70 yardas. El equipo menos castigado de la NFL la temporada pasada actualmente es el séptimo peor esta temporada con 71 castigos y el quinto peor con 599 yardas.

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FUENTE: AP