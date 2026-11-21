Ferran Torres celebra con su compañero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé en el encuentro de la Ligue 1 ante el Niza el sábado 21 de noviembre del 2026. (AP Foto/Philippe Magoni) AP

Doué fue retirado en camilla al final de la primera parte del partido ante Niza. Aún así, el PSG remontó para ganar 3-2 y ampliar su ventaja en el liderato.

La victoria, sin embargo, tuvo un costo muy alto para el dos veces campeón de la Liga de Campeones, que el mes pasado perdió al delantero Khvicha Kvaratskhelia por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Doué se lesionó a los 39 minutos cuando se estiró para proteger el balón y su pierna se dobló de forma extraña sin contacto de un rival. El jugador francés de 21 años se desplomó en el césped sujetándose la rodilla derecha. Parecía sentir un dolor intenso mientras gritaba. Instantes después fue sacado en camilla y se cubrió el rostro con ambas manos.

Había marcado su segundo gol liguero de la temporada para poner al PSG arriba 2-1. Su sustituto, Ferran Torres, anotó el tanto definitivo de la victoria.

Kvaratskhelia se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el encuentro del 20 de octubre ante el Barcelona, cuando tanto Ousmane Dembélé como Marquinhos se rompieron músculos del muslo. Dembélé entró desde el banquillo contra el Niza en la segunda parte.

El Borussia Dortmund se mantuvo invicto y tomó el liderato de la Bundesliga un día después de que el Bayern Múnich empatara y perdiera a Kane por una lesión que, según el club, dejará al delantero estrella fuera durante meses.

Un gol de Felix Nmecha al 80 le dio al Dortmund una victoria 1-0 en el campo del Borussia Mönchengladbach, lo que colocó a su equipo dos puntos por delante del poderoso conjunto bávaro tras 10 jornadas.

Kane se rompió el ligamento del tobillo izquierdo durante el empate 1-1 del viernes con el Colonia. El Bayern informó el sábado que el ganador del Balón de Oro se sometió a una “cirugía exitosa durante la noche”.

También el sábado, el Frieburg igualó en puntos al Bayern tras ganar 1-0 en Elversberg gracias a un gol de Igor Matanovic.

Afonso Moreira marcó un doblete para impulsar la goleada 4-0 del Bayer Leverkusen sobre el Paderborn. Hubo aún más goles en la capital, donde el RB Leipzig aplastó por 5-1 al Unión de Berlín, mientras que el Eintracht Frankfurt superó por la mínima al Hoffenheim.

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FUENTE: AP