Los playoffs ampliados en las mayores complican los cambios rumbo a la fecha límite del 3 de agosto

Tarik Skubal, abridor de los Tigres de Detroit, reacciona luego de ponchar a Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, para ponerle fin a la quinta entrada en juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 12 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Veintitrés de los 30 equipos están a cuatro juegos o menos de un puesto de playoffs al entrar en la segunda mitad de la temporada, que se inaugura el jueves con los Filis de Filadelfia, de vuelta en la pelea, recibiendo a los desdichados Mets de Nueva York.

“Tienes a muchos equipos realmente buenos que estaban al borde y han logrado meterse y, en cierto modo, consolidarse. Cualquiera que tenga una oportunidad de entrar, puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que hace grande a nuestro deporte”, comentó Bryce Harper, primera base de los Filis.

Skubal, ganador en dos ocasiones del Premio Cy Young y que puede convertirse en agente libre después de la Serie Mundial, es el objetivo de cambio potencial más destacado. El zurdo de 29 años tiene marca de 2-3 con efectividad de 3,62 en seis aperturas con los Tigres de Detroit desde la cirugía del 6 de mayo para extraer un cuerpo suelto de su codo de lanzar.

Regresó a un montículo de Grandes Ligas el 13 de junio después de que el doctor Neal ElAttrache lo operara con un NanoNeedle scope 2.0, una versión miniaturizada y flexible de la artroscopia tradicional.

Detroit tenía marca de 22-38 al inicio de junio —con 16 juegos por debajo de .500, igualando a los Bravos de 1914 (12-28) como el equipo más por debajo de .500 que se recuperó para llegar a la postemporada, según el Elias Sports Bureau. Los Tigres tienen récord de 22-14 desde entonces y están a 3 1/2 juegos del último comodín de la Liga Americana, con la necesidad de superar a seis equipos. Su desempeño en los 16 juegos previos a la fecha límite ayudará a determinar si serán compradores o vendedores.

Joe Ryan, de Minnesota, y el dominicano Freddy Peralta, de los Mets, también podrían quedar disponibles. Los Mets además podrían traspasar a los relevistas zurdos Brooks Raley y A.J. Minter a equipos contendientes, y San Francisco podría intentar desprenderse del segunda base venezolano Luis Arráez.

Las únicas ventajas divisionales de más de tres juegos las tienen los dodgers de Los Ángeles (11 1/2) y Milwaukee (cinco).

“Hay algunos equipos de media tabla que potencialmente van a terminar más fuertes y algunos equipos que van al frente ahora mismo que podrían volver al pelotón. Es lo que querían los aficionados. Mantiene a todos involucrados hasta septiembre, a tantos equipos como sea posible”, señaló Dave Roberts, mánager de los Dodgers.

Solo siete de los 30 equipos están a más de cuatro juegos de un puesto de comodín: los Atléticos (6 1/2), Cincinnati (ocho), Kansas City y los Angelinos Los Ángeles (10 cada uno), los Gigantes (10 1/2), los Mets (12) y Colorado (13 1/2).

“Creo que tener a más equipos involucrados y a más aficiones sintiendo que hay algo por lo que jugar más adelante en la temporada siempre es bueno”, manifestó Dylan Cease, lanzador de Toronto ganador del Juego de Estrellas.

Los Filis repuntan tras la llegada de Mattingly

Filadelfia cayó a 9-19 cuando Rob Thomson fue despedido el 28 de abril y reemplazado por Don Mattingly. Los Filis tienen marca de 44-24 desde entonces y están a dos juegos de Atlanta (55-40), líder del Este de la Liga Nacional.

Harper considera que una clave del giro fue cuando Zack Wheeler se reincorporó a la rotación el 25 de abril, tras una cirugía el agosto pasado por síndrome de salida torácica. Wheeler tiene marca de 10-1 con efectividad de 2,13.

“Una vez que recuperamos a Wheels, creo que todos, en cierto modo, respiraron hondo. Eso ayudó mucho a que el resto de nuestros abridores encajara en su lugar”, explicó Harper.

Los Medias Rojas, el equipo más encendido

Boston despidió a Alex Cora tras un inicio de 10-17 y los Medias Rojas tienen récord de 36-31 bajo el mando de Chad Tracy, cerrando la primera mitad con su primera gira de 9-0 como visitantes desde 1977.

Pese a un récord de 46-48, los Medias Rojas están a medio juego del último comodín en una Liga Americana que solo tiene cinco equipos con marca ganadora.

“En general hemos hecho un trabajo mucho mejor con nuestro enfoque. Estamos dejando pasar más lanzamientos. Estamos viendo más lanzamientos contra los abridores. Estamos llevando a los abridores a conteos profundos más temprano en los juegos. Estamos anotando carreras en las primeras cinco entradas del juego y dejando que nuestra rotación abridora lance con ventaja”, dijo Tracy.

Si Boston tiene dificultades en las próximas semanas, el cerrador cubano Aroldis Chapman y el abridor Sonny Gray podrían ser traspasados.

Descansos de primera ronda en juego

Tres de los cuatro equipos que tuvieron descanso en la primera ronda el año pasado avanzaron a las Series de Campeonato: Milwaukee, FiladelFia, Seattle y Toronto. Entre los equipos que surgieron de la Serie de Comodines, solo los Dodgers ganaron su Serie Divisional.

Tener el descanso permite a los equipos reajustar sus rotaciones y asegurarse de abrir la Serie Divisional con sus mejores abridores.

El lanzador de los Yankees Cam Schlittler recordó cuando Nueva York perdió el título del Este de la Liga Americana y el descanso ante Toronto por un criterio de desempate el año pasado.

“Cada juego importa”, afirmó.

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FUENTE: AP