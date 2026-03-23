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Los Pistons vencen 113-110 a los Lakers y cortan su racha de 9 victorias

DETROIT (AP) — Los Pistons de Detroit le pusieron fin a la racha de nueve victorias consecutivas de los Lakers de Los Ángeles con un triunfo por 113-110 el lunes por la noche.

Ausar Thompson (9), de los Pistons de Detroit, bloquea un tiro de Austin Reaves (15), de los Lakers de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA el lunes 23 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson)
Ausar Thompson (9), de los Pistons de Detroit, bloquea un tiro de Austin Reaves (15), de los Lakers de Los Ángeles, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA el lunes 23 de marzo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Duane Burleson) AP

Daniss Jenkins registró un récord personal al terminar con 30 puntos, incluidos seis en los últimos 34 segundos para Detroit.

Los Pistons superaron las 32 unidades de Luka Doncic y las 24 de Austin Reaves para lograr su cuarta victoria seguida y la séptima en ocho partidos. Jalen Duren aportó 20 tantos y 10 rebotes.

La NBA autorizó a Doncic a jugar el domingo después de que la liga anulara su 16ta. falta técnica de la temporada, que por reglamento hubiera activado una suspensión de un partido.

LeBron James se fue en blanco en la primera mitad, pero terminó con 12 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes.

Los Lakers perdían por 16 al inicio del tercer cuarto, pero remontaron para tomar ventaja de 108-107 con dos tiros libres de Deandre Ayton cuando quedaban 39,9 segundos.

Jenkins respondió con dos tiros libres en el otro extremo para devolverle la ventaja a Detroit, pero Reaves encestó un tiro en suspensión en la pintura para poner el 110-109 con 29,7 segundos por jugar.

Jenkins volvió a anotar y luego convirtió dos tiros libres después de que Doncic fallara. Eso dejó a Detroit arriba 113-110 con nueve segundos restantes, y Doncic falló un triple bien defendido sobre la bocina.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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