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Los Piratas vencen 7-1 a los Guardianes en el primer juego de la doble cartelera

CLEVELAND (AP) — Esmerlyn Valdez y Jacob González conectaron jonrones de dos carreras, Jared Jones ponchó a nueve en cinco entradas y los Piratas de Pittsburgh derrotaron 7-1 a los Guardianes de Cleveland el sábado en el primer juego de una doble cartelera.

Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, extiende los brazos mientras corre las bases luego de batear un jonrón en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el sábado 18 de julio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Esmerlyn Valdez, de los Piratas de Pittsburgh, extiende los brazos mientras corre las bases luego de batear un jonrón en la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Guardianes de Cleveland, el sábado 18 de julio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Nick Gonzales añadió un jonrón solitario en la sexta entrada y los Piratas ampliaron su racha ganadora a cuatro juegos. Con marca de 51-47, es la primera vez que están al menos cuatro juegos por encima de .500 después del receso del Juego de Estrellas desde el 25 de septiembre de 2018.

El novato All-Star de Cleveland en la segunda base, Travis Bazzana, conectó un triple impulsor en la tercera entrada para remolcar a Steven Kwan y anotar la única carrera, mientras que a los Guardianes se les cortó una racha de cuatro victorias.

Los 128 jonrones de Pittsburgh son la quinta mayor cifra en las Grandes Ligas. González puso a los Piratas en la pizarra con un batazo de dos carreras hacia el jardín derecho que recorrió 428 pies ante el abridor de Cleveland Gavin Williams (10-5). El dominicano Valdez amplió la ventaja de Pittsburgh a 4-1 en la sexta cuando conectó una recta y la mandó por encima de la barda entre el jardín derecho y el central.

Jones (2-1) permitió una carrera con tres imparables y otorgó una base por bolas. Tras lanzar seis entradas perfectas sin decisión ante Atlanta el 8 de julio, el derecho retiró a los primeros ocho bateadores de Cleveland antes del sencillo de Kwan al jardín izquierdo. Desde la salida de Jones del 2 de julio contra Filadelfia, se convirtió en apenas el tercer lanzador de los Piratas desde 1957 en retirar al menos a 30 bateadores consecutivos. Harvey Haddix retiró a 38 seguidos en dos aperturas en 1959 y Jim Bibby sacó a 32 consecutivos a lo largo de dos juegos en 1981.

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FUENTE: AP

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