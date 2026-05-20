americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Piratas blanquean 7-0 a los Cardenales y cortan una racha de 4 derrotas

SAN LUIS (AP) — Spencer Horwitz conectó un jonrón, Konnor Griffin pegó cuatro sencillos y los Piratas de Pittsburgh vencieron 7-0 a los Cardenales de San Luis la noche del miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Jhostyxon Garcia, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el miércoles 20 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Jhostyxon Garcia, de los Piratas de Pittsburgh, pega un sencillo durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Cardenales de San Luis, el miércoles 20 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Carmen Mlodzinski (4-3) permitió cuatro hits y una base por bolas en cinco entradas para mejorar a 3-0 con una efectividad de 1,75 en 11 apariciones de por vida contra los Cardenales.

Yohan Ramírez, Evan Sisk, Justin Lawrence y Dennis Santana lanzaron cada uno una entrada de relevo sin permitir carreras por Pittsburgh, que concedió cinco imparables.

Los Piratas ganaban 3-0 cuando anotaron cuatro carreras en la octava entrada ante el relevista de los Cardenales Matt Svanson. Bryan Reynolds conectó un doble de dos carreras en el episodio.

Alec Burleson pegó un sencillo con un out ante Ramírez en la sexta entrada, Jordan Walker fue golpeado por un lanzamiento y Nolan Gorman recibió base por bolas para llenar la casa.

Sin embargo, Ramírez ponchó a Masyn Winn y retiró a César Prieto con un elevado profundo al jardín derecho que obligó a Jake Mangum a realizar una atrapada en barrida sobre la pista de advertencia.

Michael McGreevy (3-3) permitió tres carreras con 10 hits en cinco entradas y un tercio para cortar una racha de cuatro aperturas consecutivas en las que había permitido dos carreras en 24 entradas.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de acción política cargos presentados por EEUU

Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter