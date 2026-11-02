Los Pelicans vencen 135-134 a los Grizzlies y les propinan su primera derrota de la temporada

Compartir en:









Saddiq Bey (41), de los Pelicans de Nueva Orleans, dispara frente a Jaylen Wells (0), de los Grizzlies de Memphis, mientras el coach de los Grizzlies, Tuomas Iisalo, derecha, reacciona durante el tiempo extra del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de noviembre de 2026, en Memphis, Tennessee. (AP Foto/Brandon Dill) AP

La tercera victoria consecutiva de los Pelicans puso fin a la racha de seis triunfos de los Grizzlies para abrir la campaña. Memphis era el último equipo invicto de la NBA; su arranque de 6-0 igualaba la mejor racha de inicio de temporada en la historia de la franquicia.

Ty Jerome sumó 40 puntos para Memphis, pero falló su tiro de 15 pies sobre la bocina.

Karlo Matkovic anotó 25, la mayor cifra de su carrera, para igualar a Williamson, y Derik Queen terminó con 20 para Nueva Orleans.

Cameron Boozer terminó con 18 para Memphis, mientras que Jaylen Wells anotó 16 unidades.

Jerome ayudó a que los Grizzlies enviaran el partido a la prórroga al anotar nueve puntos consecutivos en los últimos 1:43 para empatar el juego a 124 al final del tiempo reglamentario.

Los Pelicans no contaron con el base titular Dejounte Murray, quien se perdió su tercer partido por motivos personales. El también titular Yves Missi y el suplente Jordan Poole quedaron fuera por lesiones.

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP