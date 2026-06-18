Los partidos del Mundial del jueves tendrán mensajes contra el discurso de odio

Compartir en:









Hinchas de Canadá y Bosnia en las gradas durante el partido del Grupo B del Mundial, el viernes 12 de junio de 2026, en Toronto. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Los capitanes que intervienen en los partidos República-Sudáfrica, México-Corea del Sur, Suiza-Bosnia-Herzegovina y Canadá-Qatar tendrán banderines con la frase “We Play Together. We Stand Against Hate”, con el texto en inglés en un lado y en el otro el idioma nativo de los equipos.

La FIFA afirma que ha eliminado más de 30 millones de publicaciones y comentarios abusivos desde que se creó su servicio de protección en redes sociales antes del Mundial 2022 en Catar.

El ente record señala que eliminó casi 400.000 publicaciones negativas o abusivas en los primeros días de este Mundial, más de las que eliminó durante la totalidad del torneo de 2022.

Se prevén otras activaciones en el estadio con ese mensaje durante los partidos del jueves.

___

FUENTE: AP