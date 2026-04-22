Los Padres apuestan por Lucas Giolito con un contrato de 1 año y casi $2.8M

ARCHIVO - Lucas Giolito, lanzador de los Medias Rojas de Boston, reacciona después de ponchar a Lawrence Butler, de los Atléticos, con la casa llena en la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 17 de septiembre de 2025, en Boston. (AP Foto/Robert F. Bukaty, Archivo) AP

Giolito tiene garantizados 2.775.401 dólares en el acuerdo, que incluye una opción mutua para 2027, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el convenio. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no se anunciaron los términos.

Originario del sur de California, Giolito, de 31 años, tuvo marca de 10-4 con efectividad de 3,41 en 26 aperturas el año pasado con los Medias Rojas de Boston, y ganó 19 millones de dólares mediante una opción del jugador. Se recuperó con solidez tras perderse la temporada 2024 porque en marzo de ese año le repararon el ligamento colateral cubital derecho con un refuerzo interno.

Recibirá un salario de 1,5 millones de dólares de San Diego —lo que equivale a 1.275.401 dólares por los 159 días finales de la temporada de 187 días. El contrato de Giolito incluye una opción mutua de 8 millones de dólares para 2027 con una compensación de rescisión de 1,5 millones.

La compensación de rescisión de Giolito puede aumentar hasta 3 millones de dólares según sus aperturas este año: 250.000 por ocho, 500.000 por 12 y 16, 750.000 por 20 y un millón por 24.

También puede ganar bonificaciones por su puesto en la votación del Premio Cy Young: 2 millones de dólares si termina entre los cinco primeros y 1 millón si queda del sexto al décimo.

Giolito ha jugado partes de nueve temporadas en las Grandes Ligas con Washington, los Medias Blancas de Chicago, los Angelinos de Los Ángeles y Cleveland, con marca de 71-66, efectividad de 4,30 y un WHIP de 1,26.

Ha sido resistente y confiable durante la mayor parte de su carrera, al tiempo que fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2019 y lanzó un juego sin hits en 2020. Pese a perderse una temporada por lesión, figura entre los cinco primeros lanzadores de la Liga Americana de 2018-25 en entradas lanzadas (1.092), ponches (1.153), victorias (68) y juegos completos (5).

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FUENTE: AP