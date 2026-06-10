americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los Orioles vencen 7-2 a los Mariners con grand slam de Jackson Holliday

BALTIMORE (AP) — Jackson Holliday conectó el tercer grand slam de su carrera, Brandon Young lanzó siete entradas sin permitir carreras y los Orioles de Baltimore vencieron 7-2 a los Mariners de Seattle la noche del miércoles para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Jackson Holliday, centro, de los Orioles de Baltimore, celebra su grand slam con Pete Alonso (25) frente a Domingo Gonzalez, de los Mariners de Seattle, que remolcó a Taylor Ward, Pete Alonso y Leody Taveras, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 10 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams)
Jackson Holliday, centro, de los Orioles de Baltimore, celebra su grand slam con Pete Alonso (25) frente a Domingo Gonzalez, de los Mariners de Seattle, que remolcó a Taylor Ward, Pete Alonso y Leody Taveras, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 10 de junio de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Holliday se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia con tres grand slams antes de cumplir 23 años. El infielder de 22 años suma 25 jonrones en las Grandes Ligas.

Young (5-1) permitió dos imparables, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cinco. Baltimore tiene marca de 9-1 en los juegos que Young ha iniciado esta temporada.

Pete Alonso conectó un jonrón solitario y pegó un sencillo, y el dominicano Leody Taveras se fue de 3-2 con un doble productor.

El batazo de Alonso para abrir la sexta entrada inauguró la pizarra. Colter Cowser recibió base por bolas cuatro lanzamientos después, se robó segunda y anotó con un doble de Taveras, quien luego se robó la tercera antes de que Blaze Alexander conectara un doble de terreno con dos outs que puso el juego 3-0.

El grand slam de Holliday amplió la ventaja a 7-0 en la séptima antes de que Seattle anotara dos carreras en la octava. Miles Mastrobuoni anotó con un rodado de out del dominicano Julio Rodríguez, y Josh Naylor impulsó a Patrick Wisdom con un sencillo.

El abridor de Seattle, George Kirby (5-6), permitió tres carreras y siete hits en seis entradas. Dio tres bases por bolas y terminó con 10 ponches, su cifra más alta de la temporada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Régimen cubano responde a Hegseth tras visita a Guantánamo: Está completamente equivocado sobre el futuro de Cuba

Régimen cubano responde a Hegseth tras visita a Guantánamo: "Está completamente equivocado sobre el futuro de Cuba"

HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU

HEGSETH DESDE GUANTÁNAMO: "EL FUTURO DE CUBA ESTÁ EN MANOS DEL PRESIDENTE DE EEUU"

Pete Hegseth llega a Guantánamo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

Pete Hegseth llega a Guantánamo en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba

Camión de fosas fue utilizado para robar más de 6.000 litros de petróleo en Cuba en plena crisis de combustible

Camión de fosas fue utilizado para robar más de 6.000 litros de petróleo en Cuba en plena crisis de combustible

Un agente de inmigración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo)

Trump promulga ley que da casi $70.000 millones a su agenda migratoria hasta fin de mandato

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter