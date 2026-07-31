Los Orioles aseguran a Yennier Cano con una extensión de 2 años y opción para 2029

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Yennier Cano, de los Orioles de Baltimore, trabaja en la séptima entrada del segundo juego de béisbol de Grandes Ligas de una doble cartelera contra los Medias Rojas de Boston, el miércoles 22 de julio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

El contrato, en esencia, compra los años restantes de arbitraje del derecho cubano de 32 años y le da a Baltimore la opción de retenerlo por una temporada adicional.

“Yennier ha sido sobresaliente para nosotros tanto dentro como fuera del terreno desde su llegada en 2022. Se ha convertido en uno de los relevistas más confiables y consistentes del béisbol. Estamos orgullosos de todo el trabajo duro que ha realizado junto a nuestro equipo de desarrollo y nos complace que él y su familia permanezcan en Baltimore”, menifestó en un comunicado el presidente de los Orioles, Mike Elias.

Cano ha sido sin duda el mejor relevista de los Orioles en 2026; llegó al viernes con una efectividad de 2,21 en 48 apariciones. Adquirido en el canje de 2022 que envió al derecho puertorriqueño Jorge López a los Mellizos de Minnesota, Cano fue seleccionado al Juego de Estrellas con los Orioles en 2023, cuando registró una efectividad de 2,11 en 72 apariciones.

En su carrera, su efectividad es de 3,78 en 268 apariciones, de las cuales todas salvo 10 han sido con Baltimore.

El acuerdo continúa una tendencia de extender contratos de jugadores que ya están en el roster de Grandes Ligas desde que David Rubenstein asumió como propietario controlador en marzo de 2024. Más recientemente, el abridor derecho Kyle Bradish recibió una extensión de cinco años y 90 millones de dólares que cubre entre 2027 y 2031, anunciada el 18 de julio.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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