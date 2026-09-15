Los Mundiales de atletismo se realizarán por primera vez en África, con Nairobi como sede

El presidente de World Athletics, Sebastian Coe, durante una rueda de prensa en el Ultimate Championship en Budapest, el jueves 10 de septiembre de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Kenia ha sido durante mucho tiempo una superpotencia en las pruebas de fondo y ocupa el segundo lugar en la tabla histórica de medallas de los Mundiales, solo por detrás de Estados Unidos. El campeonato regresará a Alemania en 2031 tras una espera de 22 años, con Múnich como anfitriona.

“Llevar nuestros campeonatos a África por primera vez será histórico. El atletismo está entretejido en el tejido de Kenia”, dijo el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, al anunciar la decisión tras el Ultimate Championship en Hungría:.

Salim Mvurya, el ministro del gobierno keniano responsable de deportes, manifestó que “el mundo vendrá a un país donde correr es más que competencia, es nuestra historia nacional”.

Coe añadió que una investigación de World Athletics mostró que Kenia era el mercado más apasionado por el atletismo de pista y campo entre los encuestados. Los campeonatos utilizarán un estadio que ya está siendo modernizado para que Kenia sea coanfitriona el próximo año de la Copa Africana de Naciones de fútbol.

“Era importante que los Campeonatos Mundiales de Atletismo llegaran a África cuando tuviéramos el anfitrión adecuado, la candidatura adecuada y las circunstancias adecuadas. Nairobi ha demostrado de manera contundente que este es su momento”, dijo Coe.

La decisión supone un reconocimiento del estatus de Kenia como nación del atletismo, pero probablemente también traerá un escrutinio adicional sobre el historial del país de África Oriental de corredores de élite que han sido sancionados por dopaje.

La plusmarquista mundial de maratón Ruth Chepng’etich cumple una sanción de tres años por dopaje, después de sumarse a los muchos corredores kenianos de nivel élite suspendidos durante la última década.

Los campeonatos de 2031 podrían impulsar la campaña de Múnich para albergar los Juegos Olímpicos en el futuro. Nunca ha organizado unos Mundiales de atletismo, aunque la capital alemana Berlín sí lo hizo en 2009 y Stuttgart fue sede en 1993.

Londres no tuvo éxito con una candidatura para 2029 tras haber sido anfitriona por última vez en 2017, mientras que Roma fue la otra candidata derrotada.

Más pruebas que el Ultimate Championship y muchos más atletas

Después de que el nuevo Ultimate Championship ofreciera grandes premios en efectivo en lugar de medallas para un grupo de participantes solo por invitación con los nombres más destacados del atletismo de pista, el próximo año se vuelve al formato tradicional de los Mundiales en Beijing.

Los campeonatos mundiales del próximo año duran 10 días, frente a los tres del nuevo Ultimate Championship, con un programa completo de pruebas. Eso significa incluir competencias como el triple salto masculino, el lanzamiento de bala, las pruebas de marcha y el maratón, que no estaban en el calendario en Budapest la semana pasada.

El Ultimate Championship todavía no tiene una sede confirmada para su próxima edición en 2028, pero Coe indicó que había “mucho interés” tras el evento inaugural.

“Creo que la prueba de concepto funcionó bastante bien. Hay cosas que obviamente revisaremos y ajustaremos. Ya hay un interés mayor en querer organizar esos campeonatos”, comentó Coe.

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FUENTE: AP