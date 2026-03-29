americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Los mercados asiáticas caen y el precio del petróleo se dispara por la guerra en Irán

TOKIO (AP) — Ls acciones asiáticas cayeron en su mayoría al iniciar la sesión bursátil del lunes, mientras continuaban las preocupaciones por el marcado incremento en los precios del petróleo y la posibilidad de una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos con Irán.

Operadores cerca de las pantallas que muestran el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI por sus iniciales en inglés) a la derecha, y la tasa de cambio del dólar y el won surcoreano, el lunes 30 de marzo de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man)
Operadores cerca de las pantallas que muestran el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI por sus iniciales en inglés) a la derecha, y la tasa de cambio del dólar y el won surcoreano, el lunes 30 de marzo de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Las caídas en el mercado asiático se produjeron después de los pronunciados descensos del viernes pasado en Wall Street, que cerró su quinta semana consecutiva a la baja, su racha más larga de este tipo en casi cuatro años.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón retrocedió un 4,5% en las operaciones matutinas para cerrar en 50.979,54 enteros. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 1,2% y se ubicó en 8.417,00 unidades. El Kospi surcoreano se desplomó un 3,2% y se estacionó en los 5.264,32 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cedió 1,7% a 24.519,63 puntos, mientras que el Compuesto de Shanghái bajó 0,7% a 3.884,57 enteros.

Existen enormes preocupaciones en Japón y el resto de Asia debido a la falta de acceso al estrecho de Ormuz por la guerra en Irán, ya que la región depende en gran medida de la vía fluvial para los envíos de petróleo.

En las operaciones energéticas, el crudo estadounidense de referencia 2,28 dólares, a 101,92 dólares por barril. La mezcla Brent, de referencia internacional, se disparó 2,88 dólares y cerró en 115,45 dólares por barril. Antes de la guerra, el Brent tenía un precio de alrededor de 70 dólares por barril.

Los inversionistas se preparan actualmente para que la guerra se prolongue durante algún tiempo, lo que probablemente desate una inflación en los mercados globales y, podría frenar el crecimiento económico de Asia.

“Aunque no esperamos que el conflicto se prolongue, anticipamos una mayor volatilidad en el corto plazo”, declaró Xavier Lee, analista de renta variable en Morningstar Research. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Destacados del día

Trump dice que Cuba va a fracasar pronto y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Trump dice que Cuba "va a fracasar pronto" y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

EEUU permite entrada de petrolero ruso a Cuba con 700 mil barriles en giro inesperado de Trump

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Petrolero ruso sancionado con 730,000 barriles desafía a EE.UU. y llega a Cuba en plena crisis

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Fiscalía investiga asesinato de menor en La Habana: imputado en prisión y crece alarma por violencia

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter