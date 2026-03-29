Los mercados asiáticas caen y el precio del petróleo se dispara por la guerra en Irán

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Operadores cerca de las pantallas que muestran el Índice Compuesto de Precios de Acciones de Corea (KOSPI por sus iniciales en inglés) a la derecha, y la tasa de cambio del dólar y el won surcoreano, el lunes 30 de marzo de 2026, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man) AP

Las caídas en el mercado asiático se produjeron después de los pronunciados descensos del viernes pasado en Wall Street, que cerró su quinta semana consecutiva a la baja, su racha más larga de este tipo en casi cuatro años.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón retrocedió un 4,5% en las operaciones matutinas para cerrar en 50.979,54 enteros. El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 1,2% y se ubicó en 8.417,00 unidades. El Kospi surcoreano se desplomó un 3,2% y se estacionó en los 5.264,32 puntos. El Hang Seng de Hong Kong cedió 1,7% a 24.519,63 puntos, mientras que el Compuesto de Shanghái bajó 0,7% a 3.884,57 enteros.

Existen enormes preocupaciones en Japón y el resto de Asia debido a la falta de acceso al estrecho de Ormuz por la guerra en Irán, ya que la región depende en gran medida de la vía fluvial para los envíos de petróleo.

En las operaciones energéticas, el crudo estadounidense de referencia 2,28 dólares, a 101,92 dólares por barril. La mezcla Brent, de referencia internacional, se disparó 2,88 dólares y cerró en 115,45 dólares por barril. Antes de la guerra, el Brent tenía un precio de alrededor de 70 dólares por barril.

Los inversionistas se preparan actualmente para que la guerra se prolongue durante algún tiempo, lo que probablemente desate una inflación en los mercados globales y, podría frenar el crecimiento económico de Asia.

“Aunque no esperamos que el conflicto se prolongue, anticipamos una mayor volatilidad en el corto plazo”, declaró Xavier Lee, analista de renta variable en Morningstar Research. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP