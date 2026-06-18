Los Mellizos consiguen poderoso 1er y barren serie con victoria 9-3 ante los Rangers

Brooks Lee (izquierda), de los Mellizos de Minnesota, conecta un jonrón frente al receptor de los Rangers de Texas, Kyle Higashioka, durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rangers de Texas, el jueves 18 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (Foto AP/LM Otero) AP

El 12º jonrón de Lee coronó una primera entrada de cuatro carreras ante Jack Leiter (3-7). Trevor Larnach puso el marcador 6-0 en la cuarta con un cuadrangular de dos carreras por el jardín central, que apenas superó el guante extendido del mexicano Alejandro Osuna. El tercer hit de Larnach fue un sencillo impulsor en la quinta, y Ryan Kriedler conectó un jonrón de dos carreras en la octava.