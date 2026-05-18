Los Medias Rojas vencen 3-1 a los Reales con jonrón de Contreras y gran salida de Gray

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Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston, celebra mienrtas se encamina al plato después de batear un cuadrangular de dos carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Reales de Kansas City, el lunes 18 de mayo de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El primer lanzamiento se adelantó 30 minutos porque se pronosticaban fuertes tormentas eléctricas para más tarde el lunes.

Gray (5-1) permitió una carrera con cinco imparables en poco más de seis entradas. Ponchó a nueve y dio una base por bolas. Toleró dos carreras en 16 entradas (efectividad de 1,13) desde que regresó de la lista de lesionados el 6 de mayo. Tres relevistas siguieron a Gray, con el cubano Aroldis Chapman como responsable de la novena para su 11mo salvamento en igual número de oportunidades.

Lugo (1-4) permitió dos carreras con cinco hits en seis entradas por Kansas City, que perdió siete de ocho.

Los Reales conectaron hits consecutivos ante Gray en la quinta. Michael Massey pegó un doble que se desvió del guante del jardinero izquierdo Masataka Yoshida. Kyle Isbel rodó un sencillo hacia el jardín izquierdo, pero Yoshida puso out a Massey en el plato.

Lugo permitió un sencillo corto de Mickey Gasper para abrir la sexta. Con un out, el venezolano Contreras conectó un batazo de 435 pies hacia el jardín entre izquierdo y central para poner el 2-0.

El mexicoameroicano Jarren Duran elevó de sacrificio por Boston en la séptima. Jac Caglianone impulsó la carrera de los Reales con un doble en la parte baja.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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