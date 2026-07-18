Los Medias Rojas remontan y vencen 7-6 a Rays para su 12ª victoria seguida

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Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston (derecha), es felicitado por Willson Contreras tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el sábado 18 de julio de 2026, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa) AP

Abreu también pegó dos en el segundo juego de una doble cartelera barrida el viernes.

Victor Mesa Jr. conectó un jonrón de dos carreras para tomar la delantera y Jonny DeLuca añadió un cuadrangular solitario por los Rays.

El jonrón de Abreu ante Garrett Cleavinger (2-3) coronó una entrada de cuatro carreras que borró un déficit de 6-3. Ceddanne Rafaela conectó un doble impulsor y Masataka Yoshida produjo una carrera con un rodado en la entrada.

Ryan Watson (1-0) lanzó dos entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas y el cubano Aroldis Chapman consiguió los últimos tres outs para su 21er salvamento.

Con desventaja de 3-2 en la cuarta, los Rays se fueron arriba con tres carreras. Mesa Jr. envió su jonrón al bullpen de Tampa Bay y el cubano Yandy Díaz agregó un sencillo impulsor.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP