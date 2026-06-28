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Los Medias Rojas remontan y vencen 5-4 a los Yankees en 10 entradas tras perder Gray el sin hits

Jarren Durán conectó un sencillo productor de la carrera de la victoria para culminar una remontada de tres anotaciones en la décima entrada, después de que Boston desperdiciara una ventaja de dos carreras en la novena, y los Medias Rojas completaron una barrida de cuatro juegos sobre sus rivales Yankees de Nueva York con un triunfo 5-4 la noche del domingo.

Jarren Duran, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra frente al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, izquierda, después de batear el sencillo productor con el que su equipo dejó tendidos en el campo a los Yankees en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 28 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Steven Senne)
Jarren Duran, derecha, de los Medias Rojas de Boston, celebra frente al receptor de los Yankees de Nueva York, Austin Wells, izquierda, después de batear el sencillo productor con el que su equipo dejó tendidos en el campo a los Yankees en la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del domingo 28 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Steven Senne) AP

El abridor de Boston, Sonny Gray, llevó un juego sin hits hasta la octava entrada ante su antiguo equipo, antes de que el dominicano Amed Rosario pegara un sencillo con uno fuera. Eso puso fin a una brillante actuación de Gray, quien ponchó a nueve para llegar a 2.000 en su carrera.

Pero los Yankees anotaron dos veces en la novena ante el cerrador All-Star cubano Aroldis Chapman para empatar 2-2, ayudados enormemente por un brutal error de tiro del jardinero derecho venezolano Wilyer Abreu, ganador en dos ocasiones del Guante de Oro.

Nueva York arañó dos carreras más en la décima, pero el boricua Fernando Cruz (4-3) no pudo sostener la ventaja después de que el cerrador David Bednar había lanzado las dos entradas anteriores.

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FUENTE: AP

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