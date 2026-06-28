Los Medias Rojas remontan y vencen 5-4 a los Yankees en 10 entradas tras perder Gray el sin hits

Jarren Durán conectó un sencillo productor de la carrera de la victoria para culminar una remontada de tres anotaciones en la décima entrada, después de que Boston desperdiciara una ventaja de dos carreras en la novena, y los Medias Rojas completaron una barrida de cuatro juegos sobre sus rivales Yankees de Nueva York con un triunfo 5-4 la noche del domingo.