Los Marineros vencen 7-6 a los Diamondbacks en 10 entradas con doble decisivo de Arozarena

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Randy Arozarena (56), de los Marineros de Seattle, batea un doble productor decisivo frente a los Diamondbacks de Arizona durante la décima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 29 de mayo de 2026, en Seattle. (AP Foto/Caean Couto) AP

Después de que el relevista de Seattle Cooper Criswell (2-1) lanzara una décima entrada sin permitir carreras, Arozarena bateó hacia el jardín contrario un slider del derecho venezolano de los Diamondbacks Juan Morillo con dos corredores en base.

Los Marineros (29-29) están en .500 por primera vez desde el 29 de abril, cuando tenían marca de 16-16 tras una victoria 5-3 contra los Mellizos de Minnesota.

Crawford conectó 74 jonrones en 978 apariciones en las Grandes Ligas antes del viernes, pero nunca pegó dos en un mismo juego, hasta que depositó en las gradas del T-Mobile Park un par de lanzamientos del abridor de los Diamondbacks Zac Gallen.

El campocorto veterano abrió la primera entrada con un jonrón solitario ante el derecho de Arizona, y luego añadió un cuadrangular de dos carreras en el quinto rollo, su noveno de la temporada; este último le dio a Seattle una ventaja de 5-1.

Los Diamondbacks respondieron con cuatro carreras en la parte alta de la sexta, tres de ellas cargadas al abridor de los Mariners George Kirby (6-4), para empatar el juego. Arizona igualó la pizarra con un sencillo productor del venezolano José Fernández.

Seattle contestó en la parte baja de la sexta, cuando Luke Raley conectó su 12do jonrón de la temporada, el mayor total del equipo, pero Arizona forzó entradas extra con una elección del fildeador impulsadora de carrera del venezolano Ildemaro Vargas en la novena entrada. Eso preparó el escenario para la heroicidad de Arozarena.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP