Los Marineros vencen 2-1 a los Rockies y siguen con vida en la carrera por playoffs

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Randy Arozarena, de los Marineros de Seattle, observa a un compañero de equipo después de llegar barrido al plato a salvo en la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Denver. (AP Foto/RJ Sangosti) AP

Anderson (2-2), en la más larga de sus seis aperturas desde que debutó en las Grandes Ligas el 22 de agosto ante los Cachorros de Chicago, respondió a su peor salida con la mejor. Permitió tres imparables, ponchó a siete —la mayor cifra de su carrera— y no otorgó ninguna base por bolas.

Su actuación mantuvo vivas las escasas esperanzas de Seattle de llegar a la postemporada. Los Marineros (73-83) recortaron un juego a Texas en el Oeste de la Liga Americana y evitaron, por el momento, quedar eliminados de la carrera por el comodín.

El cerrador de los Marineros, el mexicano Andrés Muñoz, salió del juego después de dar base por bolas a TJ Rumfield con un out en la novena entrada. Muñoz se inclinó mientras flexionaba el brazo derecho tras fallar con una recta de 98 mph, lo que hizo que saliera el preparador físico. El mánager Dan Wilson indicó que el problema de Muñoz fue en la rodilla derecha. Fue reemplazado por Eduard Bazardo, quien consiguió los dos últimos outs pese a otorgar una base por bolas, para su primer salvamento.

El receptor de Colorado, Hunter Goodman, conectó su jonrón número 39 ante Muñoz.

El abridor de los Rockies, Tomoyuki Sugano, quien llegó al domingo con efectividad de 7.41 en tres aperturas de septiembre, retiró a los primeros 10 bateadores antes de meterse en problemas en la cuarta. Dio base por bolas al cubano-mexicano Randy Arozarena, quien anotó desde primera con el sencillo de Canzone al jardín central.

Canzone le dio a Seattle ventaja de 2-0 con un doble impulsor en la sexta entrada ante Ryan Feltner. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP