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Los Marineros blanquean 4-0 a Azulejos y amplían a 24 entradas su racha sin permitir carreras

SEATTLE (AP) — Emerson Hancock y el bullpen de los Marineros ampliaron la racha sin permitir carreras de Seattle a 24 entradas, y Mitch Garver conectó un jonrón de dos carreras en la victoria por 4-0 sobre los Azulejos de Toronto el domingo.

Mitch Garver, derecha, de los Marineros de Seattle, celebra con J.P. Crawford, izquierda, después de batear un jonrón de dos carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 5 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson)
Mitch Garver, derecha, de los Marineros de Seattle, celebra con J.P. Crawford, izquierda, después de batear un jonrón de dos carreras contra los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 5 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Hancock (6-4) permitió dos imparables y otorgó dos bases por bolas, mientras ponchó a cinco en siete entradas.

Siguió a Logan Gilbert el sábado para convertirse en los primeros abridores de Seattle con aperturas consecutivas de siete entradas sin permitir carreras desde Bryan Woo y Bryce Miller en 2024. Durante el fin de semana, el dúo Hancock-Gilbert se combinó para 14 1/3 entradas, sin carreras, tres hits y 12 ponches.

Gabe Speier y el mexicano Andrés Muñoz lanzaron una entrada de relevo cada uno por Seattle.

Toronto se fue en blanco en juegos consecutivos por primera vez esta temporada y ahora ha ganado apenas dos de sus últimos 10 para quedar seis juegos por debajo de .500.

Hancock atravesó un tramo complicado en junio tras un inicio de temporada estelar, sin superar las seis entradas desde el 1 de junio. El domingo, después del sencillo de Ernie Clement en la segunda entrada, Hancock retiró a 11 bateadores seguidos.

El abridor de los Azulejos, Trey Yesavage (4-4), ponchó a siete en seis entradas, pero permitió tres carreras, incluidas dos por el jonrón de Garver hacia el jardín izquierdo en la cuarta.

Cal Raleigh impulsó una carrera con un elevado de sacrificio en la tercera, y Josh Naylor añadió un sencillo impulsor en la octava.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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