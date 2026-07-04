Los Marineros aplastan 11-0 a los Azulejos con joya de Logan Gilbert y grand slam de Arozarena

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Logan Gilbert, abridor de los Marineros de Seattle, hace un lanzamiento de asistencia para retirar en primera base a Nathan Lukes, de los Azulejos de Toronro, durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 4 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Cal Raleigh y Dominic Canzone también conectaron jonrones por Seattle.

Los Marineros tenían previsto que Gilbert y Emerson Hancock se repartieran las labores de pitcheo en el juego del sábado como parte de un plan de “piggyback” que han implementado esta temporada, pero decidieron antes del partido que Gilbert abriera el sábado, con Hancock tomando la pelota el domingo.

Gilbert (7-5) retiró a sus primeros 14 bateadores antes de que Yohendrik Piñango conectara un sencillo flojo al jardín central con dos outs en la quinta entrada. Gilbert retiró a los siguientes ocho bateadores antes de ser retirado del juego con 91 lanzamientos. No otorgó bases por bolas.

Recibió todo el respaldo ofensivo que necesitaría cuando los Marineros enviaron a nueve al plato contra el abridor de los Azulejos, Shane Bieber (0-1), en una segunda entrada de cinco carreras.

Bieber retiró a los dos primeros bateadores, pero Cole Young conectó un doble y el dominicano Victor Robles impulsó su carrera con un sencillo para darle a Seattle ventaja de 1-0. Colt Emerson siguió con un sencillo y J.P. Crawford recibió base por bolas para llenar las bases antes del noveno jonrón del año del cubano-mexicano Arozarena.

Bieber, quien hacía su tercera apertura de la temporada tras estar fuera hasta finales de junio por una inflamación en el codo derecho, lanzó hasta la quinta entrada, pero salió después de permitir un jonrón de dos carreras de Canzone. Permitió siete carreras con seis hits.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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