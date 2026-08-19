Los jóvenes QBs Drew Allar y Will Howard tendrán más actividad cuando Steelers reciban a Jets

Drew Allar, quarterback de los Steelers de Pittsburgh, lanza un pase en la segunda mitad del juego de pretemporada de la NFL, el jueves 13 de agosto de 2026, en Pittsburgh. (AP Foto/David Dermer) AP

¿Cuál es el desafío para ambos quarterbacks jóvenes de cara a la visita de los Jets de Nueva York el viernes? Volver a hacerlo.

No les faltarán oportunidades. El entrenador Mike McCarthy afirmó el miércoles que Howard y Allar se repartirán los snaps contra Nueva York, mientras que el titular Aaron Rodgers y el veterano suplente Mason Rudolph tendrán la noche libre.

“Tenemos dos partidos aquí, y quiero ver a esos muchachos jugar tanto como sea posible”, manifestó McCarthy.

Howard será el titular, y Allar entrará como sustituto. El dúo se combinó para liderar cuatro series de touchdown en la victoria de la semana pasada sobre Green Bay, viéndose bastante cómodos en la ofensiva detallada y decididamente amigable para el quarterback que suele disponer McCarthy.

McCarthy añadió que se siente cómodo con lo que ha visto de Rudolph desde el inicio de las actividades organizadas del equipo y que le da más curiosidad ver cómo Howard y Allar intentan dar otro paso firme hacia delante.

El equipo ha sido evasivo sobre si consideraría quedarse con cuatro quarterbacks a finales de mes, cuando las plantillas se reduzcan a 53 integrantes. Semejante cifra se consideraría un lujo.

McCarthy no lo ha descartado, y el gerente general adjunto Andy Weidl dijo el miércoles que será decisión del entrenador en jefe.

Allar está ansioso por volver al trabajo después de lanzar para dos anotaciones y correr para otra contra Green Bay.

“Creo que se trata simplemente de seguir siendo pulcro con mi toma de decisiones y con mi juego de pies y las protecciones y todo eso”, comentó. “Dominar los fundamentos en este punto para permitirme salir ahí y simplemente jugar rápido”.

Allar, quien brilló en Penn State —a unas 2 horas y media en auto de Pittsburgh—, ya se ha ganado a una parte de la afición.

Se escuchó un “Drewwww” claramente la semana pasada, cuando entró al partido en la segunda mitad e hizo poco para apagar el entusiasmo después de exhibir algunas de las habilidades físicas que lo convirtieron en un prospecto tan intrigante para McCarthy.

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FUENTE: AP