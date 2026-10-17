Los Jaguars planean volver a casa en 2028 y poner fin a su racha anual en Wembley

El quarterback Trevor Lawrence y el receptor de los Jaguars de Jacksonville Jakobi Meyers realizan una práctica en Hertfordshire, Inglaterra el miércoles 14 de octubre del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El presidente de los Jaguars, Mark Lamping, manifestó el sábado que el equipo espera mantener todos sus partidos como local de 2028 en Jacksonville para coincidir con la reapertura de su estadio tras una remodelación de 1.400 millones de dólares.

Los Jags fueron de los primeros en sumarse al impulso internacional de la NFL y comenzaron a organizar un partido anual en Wembley en 2013, pero el incentivo económico para hacerlo ha ido disminuyendo.

Jacksonville disputará su 16.º partido en Londres el domingo, cuando el equipo se enfrente a los Texans de Houston en Wembley.

Lamping comentó a los reporteros de Jacksonville en Londres que el plan para la temporada 2028 es contar con un calendario completo en su “estadio del futuro”.

“Si hay un año natural en el que probablemente quieras jugar todos los partidos como local en Jacksonville, sería el año en que inauguras un estadio nuevo”, expresó Lamping.

La construcción ya comenzó, y el EverBank Stadium operará con capacidad reducida esta campaña.

Los Jags trasladarán la mayoría de sus partidos como local a Orlando la próxima temporada.

El equipo tiene la opción de jugar tres partidos como local en Londres la próxima temporada, pero Lamping señaló que la probabilidad de que eso ocurra es “remota”. Indicó que esa opción se diseñó más bien para el caso de que el equipo hubiera decidido jugar en Gainesville el próximo año.

Los partidos de Jacksonville en Wembley son independientes de los encuentros internacionales obligatorios por la NFL. En esa categoría, está previsto que Jacksonville juegue un partido en el extranjero la próxima temporada. Lamping dijo que espera que ese sea en Londres, pero aclaró que no hay garantía.

“La liga nos dice dónde se va a jugar ese partido”, afirmó.

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FUENTE: AP