Los incendios son más extremos en Europa y Norteamérica, pero los fuegos se reducen a nivel global

ARCHIVO - Un bombero vigila una operación de quema controlada en la lucha contra el incendio Bench en Warm Springs, Oregon, el 25 de julio de 2026. (AP Foto/Noah Berger, Archivo) AP

Los expertos señalan que estas tendencias aparentemente opuestas ocurren al mismo tiempo por lo que la humanidad le está haciendo al planeta.

“Sí parece una paradoja porque hablamos de aumentos de incendios, y sin embargo las cifras globales han ido bajando y bajando. Pero ambas cosas son ciertas”, comentó el científico experto en fuego Mike Flannigan, de la Universidad Thompson Rivers en Canadá.

España combate estos días el mayor incendio forestal registrado en el país, con más de 500 kilómetros cuadrados (193 millas cuadradas), mientras que los incendios en toda Europa están cerca de alcanzar el máximo histórico de 2025. En Canadá y Estados Unidos, la superficie quemada por incendios forestales este verano es al menos un 25% mayor que el promedio de 10 años y más del doble de lo que era hace décadas, según los centros nacionales de incendios forestales. Grandes zonas del continente quedaron asfixiadas por el humo, lo que provocó una calidad del aire insalubre.

Los incendios están empeorando en tamaño, intensidad, velocidad y frecuencia, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Europa, afirmó la científica del fuego Jennifer Balch, de la Universidad de Colorado.

“Los incendios forestales extremos están aumentando a nivel mundial en distintas partes del mundo. Y esa es la parte que, ya sabe, nos tiene temblando de miedo”, señaló Balch.

Y, sin embargo, el mundo llegó a julio de este año con emisiones globales récord a la baja provenientes de incendios, una medida clave de su presencia, informó el centro climático europeo Copernicus. Esto se debe a que los incendios en África y Asia han caído de forma marcada por cambios en las prácticas agrícolas, la gestión del fuego y hacia dónde se está desplazando la gente, explicó Mark Parrington, científico principal de Copernicus. Copernicus calculó que las emisiones de dióxido de carbono de este año por quema son las más bajas desde que los satélites comenzaron a medirlas hace casi 25 años —aproximadamente la mitad de lo que eran a inicios de la década de 2000.

“África domina la actividad global de incendios", explicó el científico del agua y del fuego Park Williams, de UCLA. "Así que si hay una tendencia en África, esa va a ser la tendencia en la actividad global de incendios. En el África subsahariana, la actividad de incendios en los últimos 25 años ha bajado de manera bastante drástica”.

En promedio, más de tres cuartas partes de las emisiones globales por la quema de material vegetal provienen de África y Asia, según las estadísticas de Copernicus. Menos de una octava parte proviene de Norteamérica y Europa.

Tradicionalmente, enormes incendios de pastizales en la sabana africana ardían cada año, en comparación con incendios forestales más intermitentes en otras regiones, lo que influía en los totales mundiales, dijo John Abatzoglou, científico del fuego de la Universidad de California en Merced. Pero, con más tierra destinada a vivienda y agricultura, los humanos están limitando los incendios en la sabana y también creando barreras para evitar que el fuego se propague, explicó.

En Asia y en la Amazonía, los incendios a menudo se usan para despejar tierras para la agricultura, indicaron los expertos. Por eso, dijo Williams, “en realidad todo está impulsado por el cambio demográfico humano”.

Huellas humanas en las tendencias de incendios en Norteamérica y Europa

En Norteamérica y Europa también hay “huellas humanas” en los incendios más extremos que dominan las noticias, pero eso proviene del cambio climático, afirmó Abatzoglou. El cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas está haciendo que el clima sea más caluroso y más seco —condiciones ideales para incendios—, dijeron cinco expertos distintos a The Associated Press.

Las temperaturas más altas significan que los humanos “tenemos el pie en el acelerador” para incendios más grandes, “pero también hemos perdido los frenos frente al fuego” porque las noches más cálidas y húmedas no les dan a los bosques —ni a los bomberos— tiempo para recuperarse durante la oscuridad como antes, explicó Balch.

Cuando hace más calor, la atmósfera extrae más humedad del suelo, lo que lo deja más seco y más propenso a arder, señaló Flannigan. El cambio climático también aumenta la duración de la temporada de incendios en toda Norteamérica y especialmente en los bosques del norte, donde antes había sólo unos pocos días en que el clima favorecía los incendios forestales, pero ahora hay muchos más, añadió.

Y cuando el cambio climático vuelve el fuego más extremo en lugares con poblaciones más grandes, tiende a tener un mayor impacto al quemar propiedades más valiosas, dijo Flannigan.

Abatzoglou indicó que Norteamérica durante mucho tiempo ha hecho un buen trabajo suprimiendo incendios. Pero, con el cambio climático haciendo los incendios más intensos y frecuentes, “estamos perdiendo nuestra capacidad de hacerlo”, sostuvo.

El Niño aumentará los incendios

Es probable que la actividad de incendios empeore en los próximos meses debido al desarrollo de un El Niño súper fuerte. El patrón meteorológico por lo general desencadena incendios más peligrosos en los trópicos, y menos en Estados Unidos por el aumento de las lluvias, dijeron los expertos. Los gobiernos sudamericanos ya se están preparando.

“El resultado más predecible de El Niño va a ser más fuego tropical, específicamente en bosques tropicales”, afirmó Williams.

Williams dijo que El Niño podría incrementar los incendios en la región amazónica, el sudeste asiático y el Pacífico occidental.

Aunque El Niño implica más lluvia y menos incendios forestales en el oeste de Estados Unidos, también puede significar más crecimiento de pasto en los desiertos, lo que añade combustible para futuros incendios de pastizales, explicó Abatzoglou. Ejemplos de incendios de pastizales devastadores incluyen Los Ángeles en 2025 y Hawai en 2023.

Independientemente de El Niño, los científicos dijeron que las zonas de Norteamérica y Europa tendrán que mejorar la planificación y la adaptación ante el empeoramiento de los incendios forestales, incluidos fuegos prescritos para reducir el exceso de árboles y pastos.

“No es una cuestión de si nuestros paisajes van a arder, sino de cuándo van a arder”, advirtió Balch.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP