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Los hermanos Mbappe destacan temprano en la Champions con el Real Madrid y Lille

MADRID (AP) — Los hermanos Mbappé dejaron huella rápidamente con sus clubes en la Liga de Campeones el martes, antes de que el hermano menor, Ethan, que juega para el Lille de Francia, viera la tarjeta roja por darle un codazo en la cara a un rival.

La expulsión llegó a los 56 minutos, cuando el Lille perdía 3-2 en casa ante el Real Betis. Al mismo tiempo, el hermano mayor, Kylian, ayudó al Real Madrid a ponerse 2-0 contra el Inter de Milán.

La noche de Ethan Mbappé empezó bien, con una asistencia precisa que ayudó a que el Lille se adelantara a los 12 minutos, poco antes de que Kylian abriera el marcador por el Madrid.

Kylian Mbappé ayudó a recuperar la posesión ante el Inter en campo italiano y luego se estiró para rematar de primera, raso, al fondo de la red a los 14 minutos.

A los 27 años, el mayor de los Mbappé disputó su partido número 99 en la Liga de Campeones y anotó su gol número 71.

Mientras que Ethan Mbappé, de 19 años, debutó en la Liga de Campeones en enero de 2025, cuando el Lille jugó por última vez en la competición. Estaba lesionado y no pudo jugar cuando el Lille recibió al Madrid y a su hermano mayor esa campaña, que fue la primera para cada uno en sus clubes actuales después de que ambos dejaran el Paris Saint-Germain.

El partido del martes en Lille es apenas el tercer encuentro de Ethan Mbappé en la Liga de Campeones y su segunda titularidad.

Mbappé fue expulsado tras una revisión de video por parte de los árbitros. Detectaron que había levantado el codo derecho hacia la cara del defensor del Betis Natan, que pasaba por detrás de él, en un choque sin balón.

Mbappé acarició un centro con la izquierda al segundo palo, donde el delantero japonés Ayase Ueda estaba de pie casi sobre la línea de gol cuando el balón llegó a su cabeza.

Ueda también anotó con un cabezazo en salto en la Copa del Mundo para su segundo gol en la victoria 4-0 de Japón sobre Túnez en la fase de grupos.

Mbappés dirigidos por Ancelottis

Otra conexión familiar para los hermanos Mbappé es que están dirigidos por un Ancelotti.

El gran referente de la Liga de Campeones Carlo Ancelotti dirigió al Madrid durante la primera temporada de Kylian Mbappé allí en 2024-25, y su hijo Davide ahora dirige al Lille.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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