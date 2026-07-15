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Los Hawks temen un arranque sin Mouhamed Gueye tras cirugía por fractura en el pie

ATLANTA (AP) — El ala-pívot de los Hawks de Atlanta Mouhamed Gueye podría perderse el inicio de la temporada 2026-27 tras someterse a una cirugía por una fractura en el pie izquierdo sufrida durante un entrenamiento.

ARCHIVO - Mouhamed Gueye (18), alero de los Hawks de Atlanta, lleva el balón frente al Magic de Orlando durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 1 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Kevin Kolczynski, Archivo)
ARCHIVO - Mouhamed Gueye (18), alero de los Hawks de Atlanta, lleva el balón frente al Magic de Orlando durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 1 de abril de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Kevin Kolczynski, Archivo) AP

Los Hawks informaron el miércoles que Gueye fue operado el martes, después de sufrir la lesión el 8 de julio.

Gueye, de 2,11 metros, promedió 4,4 puntos y 3,6 rebotes para Atlanta la temporada pasada. Disputó 77 partidos, incluidos ocho como titular, después de haber sido titular en 28 encuentros y promediar 6,0 puntos y 4,2 rebotes en la temporada 2024-25.

Los Hawks indicaron que el estado de Gueye se actualizará en un plazo de tres a cuatro meses, un calendario que podría coincidir con el inicio de la próxima temporada.

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FUENTE: AP

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