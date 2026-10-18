Los Guardianes necesitan 2 triunfos de visita para remontar ante Rays, como ante Medias Blancas

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Cleveland enfrentaba un déficit de 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, al mejor de siete, y no tenía mucho tiempo para recuperarse tras la derrota del domingo por 3-1 ante los Rays de Tampa Bay. No hay día de viaje debido a una suspensión por lluvia, y el Juego 6 es la noche del lunes en el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida.

“Vamos. No tenemos otra opción. Aquí es cuando este equipo se crece”, manifestó Vogt.

Cleveland remontó en septiembre por segunda temporada consecutiva para ganar la División Central de la Liga Americana. Los Guardianes estaban 60-65 y a 5 1/2 juegos de los Medias Blancas de Chicago en la Central de la Liga Americana el 17 de agosto, antes de ganar ocho de nueve y luego terminar 16-9 en septiembre para llevarse la división por un juego.

Los Guardianes perdieron los dos primeros juegos de la Serie Divisional de la Liga Americana en casa ante los Medias Blancas, antes de ganar los dos siguientes en Chicago y cerrar con una victoria 2-0 en el Progressive Field en el Juego 5.

Steven Kwan, quien conectó dos de los cinco imparables de Cleveland y logró su primera asistencia desde los jardines en postemporada en su carrera, comentó: “Creo que ayudará muchísimo saber que podemos hacerlo, estando al borde de la eliminación. Creo que nos sentimos un poco mejor en esta ocasión en comparación con las otras, ya que tenemos algunas victorias en el bolsillo. Solo hay que confiar en nuestros planes, pasar la página y ver qué pasa mañana”.

Kwan, quien suma 51 asistencias desde los jardines en temporada regular en su carrera, puso fuera a Taylor Walls cuando intentaba anotar desde segunda base en el sencillo al jardín izquierdo del mexicano Jonathan Aranda en la cuarta entrada, y realizó una atrapada en salto contra la barda del jardín central en el batazo del cubano Victor Mesa Jr. en la octava, evitando una carrera.

Los equipos que van abajo 3-2 tras cinco juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana han remontado para ganar solo siete de 23 veces. Los dos últimos equipos en esa situación lograron la hazaña: Texas en 2023 y Toronto el año pasado. Cleveland tiene marca de 47-38 como visitante este año, incluida la postemporada, y de 43-44 en el Progressive Field. ___ Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP