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Los Guardianes de Cleveland suben al prometedor campocorto dominicano Angel Genao

CLEVELAND (AP) — El infielder Ángel Genao hará su debut en las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland durante el juego de la noche del miércoles contra los Mets de Nueva York.

ARCHIVO - Angel Genao, de los Guardianes de Cleveland, posa para la foto, el 18 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson, Archivo)
ARCHIVO - Angel Genao, de los Guardianes de Cleveland, posa para la foto, el 18 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson, Archivo) AP

El prospecto, muy bien valorado, es principalmente campocorto, pero juega en la tercera base y batea noveno en el juego intermedio de la serie. José Ramírez, de República Dominicana, se pierde por segundo partido consecutivo debido a una inflamación en la muñeca izquierda.

El dominicano Genao registró un promedio de bateo de .309 con 10 jonrones y 42 carreras impulsadas en 72 juegos con Columbus, de Triple-A. Comenzó la temporada en Akron, de Doble-A. Desde el 1 de julio, había bateado 37 de 97, con cuatro cuadrangulares y 18 carreras impulsadas.

Los Guardianes designaron para asignación al infielder venezolano Gabriel Arias. Arias cometió un error de tiro en la segunda entrada del juego de la noche del martes contra los Mets que habría sido el tercer out. En cambio, prolongó la entrada y el equipo de Nueva York lo aprovechó cuando su compatriota Luis Torrens conectó un jonrón de tres carreras.

Genao se convierte en el décimo jugador en debutar este año en las Grandes Ligas con los Guardianes.

Cleveland (57-57) tiene marca de 6-11 desde la pausa del Juego de Estrellas, pero mantiene una ventaja de un juego sobre Minnesota por el último puesto de comodín de la Liga Americana. Los Guardianes están a tres juegos de los Medias Blancas, líderes de la División Central de la Liga Americana.

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