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Los Grammy añaden 5 nuevas categorías y anuncian cambios a mejor artista nuevo

NUEVA YORK (AP) — La Academia de la Grabación ha ajustado algunas de sus reglas para los Premios Grammy de 2026, incluida la incorporación de cinco nuevas categorías.

ARCHIVO - Los premios Grammy se exhiben en el Museo Grammy Experience en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo)
ARCHIVO - Los premios Grammy se exhiben en el Museo Grammy Experience en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 10 de octubre de 2017. (Foto AP/Julio Cortez, archivo) AP

La academia anunció el martes la incorporación de una categoría a la mejor interpretación de pop asiático, que celebra lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y más, que se otorgará al intérprete.

Una nueva categoría a la mejor interpretación vocal de pop tradicional se otorgará a intérpretes cuya música “no puede mezclarse adecuadamente con las formas actuales de la música pop”, según un comunicado de prensa.

Además, una nueva categoría a la mejor canción latina reconocerá a los compositores por su trabajo en canciones latinas grabadas predominantemente en español.

Los otros cambios afectan a las categorías de R&B y folk. Un nuevo premio a la mejor colaboración de R&B o interpretación de dúo/grupo se suma a la categoría reformulada de mejor interpretación solista de R&B.

El folk ha experimentado un cambio similar al que vivió el country el año pasado: el premio al mejor álbum de folk se ha convertido en mejor álbum de folk contemporáneo. Se ha añadido una categoría a mejor álbum de folk tradicional.

Nuevos Grammy, nuevas reglas

Además de las cinco nuevas categorías, se han realizado cambios en los criterios de algunas producciones. Lo más destacado: modificaciones en la categoría de mejor artista nuevo.

Los Grammy ahora permitirán que los artistas se presenten en la categoría cuatro veces, frente a tres. Esto busca reflejar mejor el mercado musical actual, en el que puede llevar tiempo que un artista logre abrirse paso.

No hay un número máximo especificado de lanzamientos previos y un comité de evaluación tiene la tarea de determinar “si el artista había alcanzado este alto grado de impacto en la industria musical antes del año de elegibilidad”, según el reglamento. Un artista que haya recibido una nominación al Grammy en el pasado no es elegible.

Los Grammy también permitirán que ciertos miembros calificados voten en más categorías.

“2027 va a ser un año increíble para los Premios Grammy, y uno que refleja el extraordinario crecimiento que estamos viendo en toda la música", dijo Harvey Mason jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, en un comunicado. "Los cambios impulsados por los miembros de nuestra Academia de la Grabación dan cuenta de la amplitud de la industria musical actual y de los muchos géneros, oficios y creadores que la están moldeando. Nos entusiasma ver cómo estas actualizaciones cobran vida el próximo año, mientras celebramos a las personas que impulsan la música hacia adelante”.

FUENTE: AP

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