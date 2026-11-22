McCarthy hizo algunos lanzamientos importantes para compensar cierta imprecisión y marcó la diferencia con sus piernas. Corrió en escapadas para 33 yardas y completó 18 de 38 pases para 173 yardas.
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EAST RUTHERFORD, N.J., EE.UU. (AP) — J.J. McCarthy lanzó un pase de touchdown a Malik Nabers, Abdul Carter y la defensa desconcertaron a Trevor Lawrence durante todo el partido y los Giants de Nueva York resistieron para derrotar el domingo por 23-18 a los Jaguars de Jacksonville, recuperándose de una mala derrota y poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas de los líderes de la AFC Sur.
McCarthy hizo algunos lanzamientos importantes para compensar cierta imprecisión y marcó la diferencia con sus piernas. Corrió en escapadas para 33 yardas y completó 18 de 38 pases para 173 yardas.
Jameis Winston anotó con un sneak de quarterback, Dominic Zvada acertó goles de campo de 53 y 54 yardas y los Giants (6-3-1) sobrevivieron a un balón suelto de Cam Skattebo por quinta vez esta temporada. La ofensiva, que se atascó después de ponerse arriba por 14 puntos al inicio del cuarto periodo, cumplió al final para asegurar la victoria.
Los Jaguars (7-3) perdieron por primera vez en más de un mes, con Lawrence lanzando dos intercepciones y viéndose, en general, desorientado. Falló un pase en cuarta y 1 en la zona roja y terminó con 25 completos de 47 intentos para 301 yardas.
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FUENTE: AP
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