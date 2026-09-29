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Los Giants dejan libre a Odell Beckham Jr. tras 3 juegos y 0 recepciones, dice fuente AP

El regreso de Odell Beckham Jr. a los Giants de Nueva York duró apenas tres partidos y sin ninguna recepción.

El receptor de los Giants de Nueva York Odell Beckham Jr. grita mientras corre en el campo en el encuentro ante los Titans de Tennessee el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)
El receptor de los Giants de Nueva York Odell Beckham Jr. grita mientras corre en el campo en el encuentro ante los Titans de Tennessee el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Los Giants van a dejar en libertad a Beckham, según una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque el equipo aún no ha anunciado la decisión.

Beckham, de 33 años, fue buscado con un pase apenas una vez durante su breve aparición de vuelta con el equipo que lo reclutó. El entrenador John Harbaugh insinuó la semana pasada que Beckham tendría un papel más importante; comentó que “estaría totalmente a favor el domingo” contra Tennessee y lo calificó como “el momento perfecto”.

Jameis Winston lanzó un pase profundo destinado a Beckham durante el primer cuarto. Más tarde, los aficionados corearon “OBJ! OBJ!” sin resultado, ya que Beckham solo estuvo en el campo en seis jugadas de la fea victoria 12-7.

El coordinador ofensivo Matt Nagy señaló el jueves que los Giants estaban tratando de encontrar situaciones para utilizar a Beckham. Nagy añadió que una sola lesión bastaría para que Beckham estuviera jugando todo el tiempo.

En retrospectiva, parece que una lesión —la rotura del ligamento cruzado anterior derecho de Calvin Austin durante el campamento de entrenamiento— fue suficiente para que Beckham entrara en el roster de 53 jugadores después de avanzar en los entrenamientos e impresionar en los partidos de pretemporada. Si Austin hubiera estado sano, hay muchas probabilidades de que Beckham no hubiera superado los recortes finales.

No estaba claro de inmediato cómo utilizaría el equipo el lugar en el roster.

Nueva York adquirió el lunes al quarterback J.J. McCarthy procedente de Minnesota, pero también dejó en libertad a Jake Haener con la intención de traerlo de vuelta al equipo de prácticas.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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