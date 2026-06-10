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Los Filis vencen 7-4 a los Azulejos con jonrones de Bohm, Schwarber y Harper

TORONTO (AP) — Alec Bohm conectó un jonrón de tres carreras, Kyle Schwarber y Bryce Harper también se volaron la barda, y los Filis de Filadelfia vencieron 7-4 a los Azulejos de Toronto la noche del miércoles.

Kyle Schwarber, centro, de los Filis de Filadelfia, celebra en la caseta después de batear un jonrón de dos carreras frente a los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 10 de junio de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Kyle Schwarber, centro, de los Filis de Filadelfia, celebra en la caseta después de batear un jonrón de dos carreras frente a los Azulejos de Toronto durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 10 de junio de 2026, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

El peruano Jesús Luzardo (5-4) permitió una carrera en cinco entradas y dos tercios y el dominicano Jhoan Duran cerró para su 17mo salvamento en 18 oportunidades, mientras los Filis ganaron por séptima vez en nueve juegos.

El jardinero cubano de los Filis Adolis García salió en la séptima entrada después de hacer lanzamientos consecutivos al plato en elevados de sacrificio. Steward Berroa entró por García, a quien le diagnosticaron un tirón muscular en el hombro.

Bohm y Harper conectaron jonrones ante Max Scherzer (1-4), quien permitió cinco carreras y cinco hits en tres entradas y un tercio. El jonrón de Bohm fue su octavo y el batazo solitario de Harper fue su 15to.

Schwarber recibió a Mason Fluharty con un jonrón de dos carreras, su 24to, líder de las Grandes Ligas.

Scherzer llegó a 3.500 ponches en su carrera cuando ponchó a Schwarber mirando un cambio de 86 mph para abrir el juego. Scherzer dio tres bases por bolas y ponchó a cuatro. Elevó su total de por vida a 3.503 chocolates. Permitió cinco carreras y cinco hits.

El ganador del Cy Young en tres ocasiones y seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas es el 11er lanzador en la historia de las Grandes Ligas con 3.500 ponches.

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