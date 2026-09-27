Los Filis vencen 7-3 a los Rays y aseguran el último comodín de la Liga Nacional

Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, es felicitado en el dugout desués de batear un jonrón solitario en la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rays de Tampa Bay, el domingo 27 de septiembre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Jhoan Duran ponchó a Nick Fortes para terminarlo. Los Filis jugarán el primer juego de una Serie de Comodines al mejor de tres el martes en Atlanta.

Los Rays, campeones del Este de la Liga Americana, aseguraron un pase directo a la postemporada la semana pasada y jugarán a partir del sábado contra el ganador de la serie entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Jonny DeLuca conectó dos jonrones por los Rays.

Los Filis pudieron haber asegurado un lugar en los playoffs tan pronto como el miércoles, antes de perder cuatro juegos seguidos y casi dejar escapar su ventaja de comodín ante Arizona.

Bryson Stott pegó un doble productor en la primera entrada ante el abridor de los Rays, Nick Martinez (15-6), que pareció aliviar algo de presión sobre los Filis.

J.T. Realmuto cortó una mala racha de 0 de 34 en la segunda con un doble impulsor, y Kyle Schwarber disparó un doble de dos carreras y se lanzó de panza hacia la segunda base. Eso puso la pizarra 4-0 y arrancó una ovación del público en un día lluvioso en el estadio.

Harper conectó un jonrón solitario y el panameño Sosa añadió un batazo de dos carreras en la quinta para una ventaja de 7-1. Los Filis sumaron 12 hits.

El peruano Jesús Luzardo fue activado de la lista de lesionados tras un periodo por inflamación en el hombro izquierdo y realizó apenas cuatro lanzamientos en una octava entrada sin carreras. Lanzó por primera vez desde que tiró el primer juego completo sin permitir carreras de su trayectoria profesional el 7 de septiembre contra Atlanta.

Wheeler (14-5) ponchó a cinco y permitió una carrera en seis entradas, en un juego que el mánager interino Don Mattingly calificó como un séptimo juego 7.

Los Filis habían ganado títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional y terminaron 96-66 la temporada pasada. Esta campaña finalizaron detrás de Atlanta en el Este de la Liga Nacional y registraron marca de 88-74. Pero consiguieron su quinta aparición consecutiva en los playoffs, igualando el récord del club establecido entre 2007 y 2011, cuando ganaron cinco títulos seguidos del Este de la Liga Nacional.

Los Rays se recuperaron de un 77-85 la temporada pasada para terminar 98-64.

El dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay, se convirtió en el cuarto jugador desde el inicio del formato divisional en 1969 en disputar 162 juegos como tercera base, después de Sal Bando (1969), Cal Ripken Jr. (1997) y el mexicano Vinny Castilla (1998). Harper también jugó 162 partidos por los Filis. ___

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FUENTE: AP