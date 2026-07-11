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Los Filis vencen 4-2 a los Tigres y cortan su racha de 6 victorias

DETROIT (AP) — Cristopher Sánchez ponchó a siete en siete entradas, Bryce Harper y J.T. Realmuto conectaron dobles y los Filis de Filadelfia pusieron fin a la racha de seis victorias de los Tigres de Detroit con un triunfo 4-2 la noche del sábado.

Cristopher Sánchez, abridor de los Filis de Filadelfia, trabaja frente a los Tigres de Detroit en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 11 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Lon Horwedel)
Cristopher Sánchez, abridor de los Filis de Filadelfia, trabaja frente a los Tigres de Detroit en la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 11 de julio de 2026, en Detroit. (AP Foto/Lon Horwedel) AP

Los Filis tienen marca de 45-25 desde que cortaron una racha de 10 derrotas el 25 de abril y registran el segundo porcentaje de victorias más alto en ese lapso.

El dominicano Sánchez (11-4) permitió dos carreras con 10 imparables, recuperándose de la peor salida de su carrera ante Kansas City. Jonathan Bowlan lanzó una octava entrada sin permitir hits, y Jhoan Duran retiró en orden el noveno episodio (1-2-3) para su salvamento número 24.

El elevado de sacrificio de Trea Turner puso a los Filis en la pizarra en la tercera entrada. Derek Hill evitó que Zach McKinstry impulsara la carrera del empate con una espectacular atrapada zambulléndose.

Realmuto conectó un doble de dos carreras en la cuarta para ampliar la ventaja.

Los Tigres descontaron con un jonrón solitario deñ venezolano Eduardo Valencia en la quinta.

Casey Mize (4-6) trabajó 5 2/3 entradas por Detroit.

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